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سياسة

مقتل 3 سوريين جراء انفجار سيارة مفخخة في ولاية هطاي التركية

5/7/2019

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون في حصيلة أولية لانفجار سيارة مفخخة ظهر اليوم في بلدة "ريحانلي" الواقعة بولاية "هطاي" جنوبي تركيا.

التفاصيل
  • وقع الحادث في شارع محمد عاكف أرصوي، على بعد نحو 750 متراً من مبنى القائم مقام (الوالي).
  • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن المعلومات الأولية تشير إلى احتمالية وجود صلة للانفجار بـ "الإرهاب".
  • الرئيس التركي أعلن مقتل 3 سوريين جراء الانفجار، مشيرا إلى أن السلطات المعنية تجري حاليًا التدقيقات اللازمة في السيارة، للكشف عن ملابسات الحادثة، وأنه تم تحديد هويات القتلى.
  • وكالة الأناضول نقلت عن والي هطاي "رحمي دوغان": "لم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن" 
خلفيات
  • في مايو/ أيار 2013 شهدت "ريحانلي" تفجيرين أسفرا عن مقتل 53 شخصًا وجرح العشرات.
  • اتهمت تركيا آنذاك النظام السوري بالوقوف وراء ذلك التفجير، والذي نفى بدوره أي ضلوع له في تلك التفجيرات.
  • في أيلول/ سبتمبر، ألقت المخابرات التركية القبض على يوسف نازيك من اللاذقية السورية بتهمة ضلوعه في هذين التفجيرين.
  • تبعد "ريحانلي" 5 كيلو متر عن الحدود مع سوريا، وهي إحدى مدن لواء إسكندرون الواقعة على الطريق الواصل بين حلب السورية وأنطاكية التركية.
المصدر : وكالات
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