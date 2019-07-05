قتلى وجرحى بقصف للنظام على إدلب والمعارضة تصفه بالمحرقة

قتل خمسة مدنيين وجرح آخرون، بينهم نساء وأطفال، بقصف متجدّدٍ لقوات النظام السوري وروسيا، أمس الخميس، على مناطق في ريف إدلب الجنوبي شمالي سوريا.

التفاصيل:

طائرات حربية استهدفت بثلاث غارات الأحياء السكنية في مدينة خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي ما أودى بحياة اثنين وأدى لإصابة ثالث بجروح حسبما نقلت وكالة سمارت عن مدير إعلام الدفاع المدني في المحافظة "أحمد شيخو".

الدفاع المدني: طائرات النظام الحربية والمروحية قصفت قرية حاس جنوب إدلب ما أدى لمقتل سيدة وجرح ثمانية آخرين بينهم ثلاثة أطفال وامرأتين.

مدينة كفرنبل تعرضت لقصف جوي بالصواريخ العنقودية ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بينهم عنصر من الدفاع المدني.

الطائرات الروسية شاركت مقاتلات النظام الحربية في قصف حاس وكفرنبل وخان شيخون جنوبي إدلب وفق مراسل الأناضول.

الأناضول نقلت عن مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) أن طفلاً قتل في القصف على بلدة كنصفرة مضيفة عن مصدر تعقب الطيران التابع للمعارضة أن طائرات روسية قصفت البلدة كانت قد أقلعت من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية غرب سوريا.

الدفاع المدني: نسعى للوصول إلى الجرحى، ولكن صواريخ النظام العنقودية تعيقنا عن الاستجابة.

الائتلاف الوطني السوري وصف القصف على مناطق في إدلب بالمحرقة الحقيقية.

مستشفيات تحت القصف

وكالة الأنباء الألمانية القصف الجوي في إدلب استهدف مشفى تموله ألمانيا.

مستشفى كفرنبل الجراحي، المعروفة باسم مستشفى الأورينت، موجود تحت الأرض، نظرا لأنه لتعرضه لقصف سابق أسفر عن تدمير الجزء المقام فوق الأرض بشكل كامل.

الأمم المتحدة: القصف أضر بأكثر من 25 مرفقاً طبياً على الأقل و45 مدرسة في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

من متطوعي الدفاع المدني السوري عن الوضع الميداني في ريف ادلب اليوم، حرائق ودمار كبير بمتتلكات المدنيين بمدينة كفرنبل.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/1JslPXJfPk — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) July 4, 2019

مسار العملية السياسية

الرئاسة التركية قالت مساء أمس الخميس إن قمة ثلاثية جديدة حول سوريا ستعقد منتصف الشهر القادم، في تركيا، بمشاركة روسيا وإيران.

المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية "إبراهيم كالن" ذكر في مؤتمر صحفي أن القمة ستبحث ملف سوريا وعملية الانتقال السياسي وملف عودة اللاجئين.

"كالن" كشف عن خطط لعقد قمة رباعية لتركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا.

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