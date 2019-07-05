صحف عالمية: الخطر يحدق بالمهاجرين في ليبيا وحفتر "رئيس عصابة"

قالت صحف عالمية إن الخطر يحدق بالمهاجرين غير النظاميين في ليبيا إثر قصف قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مركزا لإيواء المهاجرين في تاجوراء، ما تسبب في قتل وإصابة العشرات.

صحيفة لاليبر البلجيكية

الخطر يتزايد كل يوم على حياة المهاجرين العالقين في ليبيا منذ إعلان خليفة حفتر قراره الهجوم على طرابلس أوائل أبريل/نيسان الماضي.

حتى الآن يوجد حوالي 300 مهاجر غير شرعي في المركز الذي تعرض للقصف قبل أيام ما تسبب في قتل وإصابة العشرات معرضون بدورهم لخطر القصف من جديد.

عثمان بلبيسي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا: الهجوم على مركز اللاجئين كلف أبرياء حياتهم وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم.

صحيفة الغارديان البريطانية

ثمة أنباء بأن الحكومة الليبية تدرس إغلاق جميع مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين على أراضيها بعد تعرض بعض منها للقصف على يد قوات حفتر.

وزير الداخلية بحكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا: الوزارة تدرس إغلاق المراكز وإطلاق سراح جميع المحتجزين لضمان سلامتهم.

الحديث عن الإغلاق يأتي بعد حديث تقارير منها تقارير للأمم المتحدة عن قيام حرس مراكز استهدفها القصف بإطلاق الرصاص على لاجئين ومهاجرين كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم والهرب بعيدا من القصف الجوي الذي تسبب بمقتل 53 مهاجرا.

صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية

الخطأ الجديد الذي ارتكبه خليفة حفتر بقتل وجرح عشرات المهاجرين لا يُغتفر له، ومن المحتمل أن يصل عدد القتلى إلى مئة وفقا لبعض المصادر.

حفتر تحوّل في نظر كثيرين إلى رئيس عصابة، يريد على الأغلب الانتقام ممن تصدّوا له ومنعوه من السيطرة على طرابلس.

التهم الآن أصبحت توجه بشكل مباشر إلى دولة الإمارات، المتهمةِ بتزويد حفتر بالصواريخ الأمريكية المضادة للدروع، وربما أيضا بطائرات حربية أمريكية من المحتمل أنها استُخدمت في الغارة التي نفذها سلاح جو حفتر على مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء، بدلا من طائرات الميغ القديمة التي لا تزال – على العموم – في طور الاستخدام بفضل المساعدات المصرية والسعودية.

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