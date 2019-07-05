شاهد: يهود إثيوبيون يهتفون "تحيا فلسطين" في مظاهرة بتل أبيب

أظهر مقطع فيديو قصير، عددا من الشبان اليهود الإثيوبيين وهم يرددون "تحيا فلسطين"، أثناء مظاهرات واسعة نظموها في تل أبيب، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي برصاص شرطي إسرائيلي.

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في الفيديو الذي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر بعض الشبان وهم يقولون باللغة الإنجليزية "تحيا فلسطين" مع إشارات النصر بأصابعهم.

يقول أحد الشبان الملثمين "تكبير"، فيرد عليه شبان آخرون "الله أكبر"، ثم يقول أحدهم "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، فيضحك الشبان.

تداول العديد من الفلسطينيين المقطع القصير على شبكات التواصل باعتباره نوعا من الفكاهة، وهو ما بدا واضحا أيضا في تصرفات اليهود الإثيوبيين أثناء التصوير.

احتجاجات إسرائيل