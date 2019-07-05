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سياسة|إسرائيل

شاهد: يهود إثيوبيون يهتفون "تحيا فلسطين" في مظاهرة بتل أبيب

5/7/2019

أظهر مقطع فيديو قصير، عددا من الشبان اليهود الإثيوبيين وهم يرددون "تحيا فلسطين"، أثناء مظاهرات واسعة نظموها في تل أبيب، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي برصاص شرطي إسرائيلي.

التفاصيل
  • في الفيديو الذي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر بعض الشبان وهم يقولون باللغة الإنجليزية "تحيا فلسطين" مع إشارات النصر بأصابعهم.
  • يقول أحد الشبان الملثمين "تكبير"، فيرد عليه شبان آخرون "الله أكبر"، ثم يقول أحدهم "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، فيضحك الشبان.
  • تداول العديد من الفلسطينيين المقطع القصير على شبكات التواصل باعتباره نوعا من الفكاهة، وهو ما بدا واضحا أيضا في تصرفات اليهود الإثيوبيين أثناء التصوير. 
احتجاجات إسرائيل
  • لم يشارك المواطنون العرب بإسرائيل، في الاحتجاجات التي نظمها اليهود الإثيوبيون المعروفون باسم "الفلاشا" في الأيام القليلة الماضية، التي خفت حدتها بشكل كبير الخميس والجمعة.
  • الثلاثاء، تظاهر آلاف اليهود الإثيوبيين في عدد من المدن بإسرائيل، احتجاجا على مقتل شاب إثيوبي برصاص شرطي إسرائيلي، الأحد.
  • على مدى عدة أيام، اشتبك آلاف المتظاهرين مع الشرطة في مواقع عدة حيث أغلقوا شوارع على نطاق واسع، وأحرقوا سيارات للشرطة والمارة، وتحديدا في مدينتي حيفا وتل أبيب.
  • أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة 111 من عناصرها، واعتقال ما لا يقل عن 140 من اليهود الإثيوبيين خلال الاحتجاجات.
  • دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المحتجين إلى الانضباط وحل مشاكل الفلاشا فِي إطار القانون، كما دعا إلى اجتماع وزاري لمناقشة مشاكل هذه الأقلية، ووصف غلق الطرقات وحرق السيارات ومهاجمة الشرطة بالأعمال غير المقبولة.
  • نُقل نحو 20 ألفا من اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل على متن رحلات جوية سرية في منتصف الثمانيات وأوائل التسعينات.
  • يشكو هؤلاء في بعض الأحيان من تعرضهم للتمييز العنصري.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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