حماس: مستمرون لإسقاط صفقة القرن

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إنها مستمرة في فعالياتها ضد صفقة القرن وستعمل مع كل الأطراف الفلسطينية من أجل اسقاط كل المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني.

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس "إننا مستمرون في فعالياتنا ضد صفقة القرن، وسنحمل معنا كل الأحرار، وسنعمل مع كل الأطراف الفلسطينية من أجل إسقاط كل المؤامرات".

تصريحات خليل الحية