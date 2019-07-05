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سياسة

حماس: مستمرون لإسقاط صفقة القرن

خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس
5/7/2019

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس إنها مستمرة في فعالياتها ضد صفقة القرن وستعمل مع كل الأطراف الفلسطينية من أجل اسقاط كل المؤامرات ضد الشعب الفلسطيني.

وقال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس "إننا مستمرون في فعالياتنا ضد صفقة القرن، وسنحمل معنا كل الأحرار، وسنعمل مع كل الأطراف الفلسطينية من أجل إسقاط كل المؤامرات".

تصريحات خليل الحية
  • أكد الحية خلال مشاركته في مسيرات العودة شرق غزة اليوم الجمعة أن "شعبنا هو الأقدر على إفشال كل المؤامرات؛ فهو يؤكد مجددا أنه يقف في وجه محاولات تصفية القضية الفلسطينية".
  • أضاف الحية أن مؤتمر البحرين حمل بذور فشله منذ الدعوة إلى انعقاده أمام المقاطعة الفلسطينية، مبيناً أنه "كلما توحد شعبنا على قضيته أسقط المؤامرات، مشدداً على أن راية فلسطين ستبقى مرفوعة".
  • قال الحية "سنتابع بكل قوة وإصرار فعالياتنا ومواقفنا السياسية والشعبية في مواجهة صفقة القرن بكل جوانبها السياسية والاقتصادية والتعليمية، وسنلاحق كل من يريد لقضيتنا المهانة والتذويب".
  • حيا عضو المكتب السياسي "كل أبناء شعبنا الذين وقفوا سدا منيعا في مواجهة التصفيات".
  • ثمّن الحية كل الجهود والفعاليات العربية والإسلامية، الشعبية والرسمية "التي وقفت بكل شموخ رفضاً لمؤتمر البحرين، إيمانا منها بعدالة قضيتنا".
  • أعرب الحية عن تقديره لكل الدول التي قاطعت وكل الفعاليات التي قامت في كل الدول لنصرة القضية الفلسطينية.
  • بيّن الحية أن "الاحتلال كلما يضيق عليه الخناق يلجأ إلى الأساليب الدنيئة التي يحاول من خلالها النيل من رموز شعبنا".
  • أكد الحية أن "وعي شعبنا العالي وحسه الوطني يكشف محاولات العدو للمس برموز شعبنا،" داعياً إلى اليقظة من "محاولات الاحتلال للمس برموز شعبنا".
المصدر : الجزيرة مباشر
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