تونس: قرار بمنع النقاب في المؤسسات العامة لـ"أسباب أمنية"

قرر رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، الجمعة، منع كل شخص "غير مكشوف الوجه"، من دخول مقرات المؤسسات العامة؛ لـ"أسباب أمنية".

وأكد مفدي المسدي، مستشار رئيس الحكومة في تصريح للأناضول، أن الشاهد أصدر منشورا حكوميا (قرارا)، يتم بموجبه منع كل شخص غير مكشوف الوجه، من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية لأسباب أمنية.

التفاصيل