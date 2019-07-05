ترمب: الزعماء الأجانب يحبون إيفانكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يهيأ ابنته إيفانكا لتولي منصب عام بعد دورها الضخم في قمة مجموعة العشرين الأخيرة باليابان، مؤكدا على أن الزعماء الأجانب يحبونها.
التفاصيل
- ترمب قال للصحفيين الجمعة إنه لا يهيئ إيفانكا لمنصب.
- ترمب: الزعماء الأجانب يحبونها وأداؤها في قمة مجموعة العشرين كان رائعا.
- ترمب: إيفانكا قدمت تضحيات كثيرة.
- متابعون قالوا إن إيفانكا ترمب، التي تعمل مستشارة للرئيس، كانت تتدخل في محادثات الرؤساء ورؤساء الوزراء الأجانب خلال القمة الأخيرة في اليابان.
- تعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات لدور عائلته في البيت الأبيض.
- يقوم صهره جاريد كوشنر أيضا بأدوار رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المحاولة المتوقفة الأخيرة لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.