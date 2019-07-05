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سياسة|الولايات المتحدة

ترمب: الزعماء الأجانب يحبون إيفانكا

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وابنته إيفانكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وابنته إيفانكا
5/7/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يهيأ ابنته إيفانكا لتولي منصب عام بعد دورها الضخم في قمة مجموعة العشرين الأخيرة باليابان، مؤكدا على أن الزعماء الأجانب يحبونها.

التفاصيل
  • ترمب قال للصحفيين الجمعة إنه لا يهيئ إيفانكا لمنصب.
  • ترمب: الزعماء الأجانب يحبونها وأداؤها في قمة مجموعة العشرين كان رائعا.
  • ترمب: إيفانكا قدمت تضحيات كثيرة.
  • متابعون قالوا إن إيفانكا ترمب، التي تعمل مستشارة للرئيس، كانت تتدخل في محادثات الرؤساء ورؤساء الوزراء الأجانب خلال القمة الأخيرة في اليابان.
  • تعرض الرئيس الأمريكي لانتقادات لدور عائلته في البيت الأبيض.
  • يقوم صهره جاريد كوشنر أيضا بأدوار رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك المحاولة المتوقفة الأخيرة لاستئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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