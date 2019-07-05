ترمب: الزعماء الأجانب يحبون إيفانكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه لا يهيأ ابنته إيفانكا لتولي منصب عام بعد دورها الضخم في قمة مجموعة العشرين الأخيرة باليابان، مؤكدا على أن الزعماء الأجانب يحبونها.

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