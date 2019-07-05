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الحوثيون يعلنون استهداف مطاري أبها وجازان بالسعودية

سبق أن أقر التحالف السعودي بهجمات مماثلة من قبل الحوثيين في يونيو/ حزيران الماضي
سبق أن أقر التحالف السعودي بهجمات مماثلة من قبل الحوثيين في يونيو/ حزيران الماضي
5/7/2019

ذكر تلفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن أنهم نفذوا هجمات على مواقع عسكرية في مطار جازان بالسعودية، في وقت قال فيه التحالف بقيادة السعودية إنه اعترض الخميس طائرات مسيرة.

التفاصيل:
  • أعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن، مساء الخميس، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مطار جازان جنوب غربي المملكة.
  • بيان التحالف:  لم يتم تحقيق أي من أهداف الطائرة  المسيرة وتم تدميرها وإسقاطها، دون تفاصيل عن مكان إسقاطها.
  • قبل ساعات من ذلك، قال الحوثيون إن عمليتي استهداف مطاري أبها وجازان أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.
هجمات الحوثيين على المملكة
  • المتحدث الرسمي لجماعة الحوثي، أعلن يوم الثلاثاء أن قواته نفذت عمليات واسعة بطائرات مسيرة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي.
  • المتحدث العسكري للحوثيين: "سلاح الجو المسير نفذ عمليات واسعة استهدفت مرابض الطائرات الحربية بمطار أبها الدولي"
  • المتحدث باسم الحوثيين: الهجوم أدى إلى توقف الملاحة في المطار وإصابته بالشلل.
  • يعتبر ذلك ثالث استهداف يعلن عنه التحالف خلال 3 أسابيع، حيث سبق أن أقر في 12 يونيو/ حزيران الماضي، و23 من الشهر ذاته بهجمات مماثلة من جانب الحوثيين.
الأزمة في اليمن:
  • يشهد اليمن منذ 2014 نزاعا بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية.
  • تصاعدت حدة هذا النزاع مع تدخل تحالف عسكري سعودي إماراتي في مارس/آذار 2015. 
  • منذ تدخل التحالف السعودي في اليمن تفاقمت الأوضاع الإنسانية.
  • تسبب الصراع في اليمن بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية مختلفة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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