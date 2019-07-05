الجزائر: مظاهرات الجمعة العشرين تتزامن مع الذكرى الـ57 للاستقلال

خرج آلاف الجزائريين في مظاهرات للجمعة الـ20 على التوالي، مطالبين بتطهير البلاد من رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وبمحاسبة الفاسدين.

اختبار للسلطة والمعارضة في الجزائر:

ترفض حركة الاحتجاج أن يتولى رموز نظام بوتفليقة، تنظيم الانتخابات الرئاسية.

الجمعة العشرين من الحراك تمثل اختبارا جديدا لحركة الاحتجاج والسلطة بعد يومين من دعوة الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح إلى الحوار.

انتهزت شخصيات سياسية الفرصة للدعوة إلى جعل الخامس من يوليو/تموز تكريسا لتحرير الإنسان بعد تحرير الوطن من الاستعمار الفرنسي في 1962.

بن صالح، دعا الأربعاء إلى حوار "تقوده شخصيات وطنية مستقلة" بهدف تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت.

بن صالح اقترح أن الدولة بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية، لن تكون طرفا في هذا الحوار .

رفض لدعوة بن صالح:

الحركة الاحتجاجية رفضت دعوة أولى إلى الحوار أطلقها بن صالح قبل أقل من شهر من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية.

نظمت الحركة مظاهرات حاشدة طالبت برحيل كل رموز النظام قبل الدخول في أي حوار حول الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية، كانت مقررة مبدئيا في الرابع من تموز/يوليو لكنها ألغيت بسبب عدم وجود مرشحين.

تنتهي مهلة التسعين يوما التي حددها الدستور للفترة الانتقالية خلال أيام، لكن بن صالح أكد أنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.

عبد القادر بن صالح دعا إلى حوار تقوده شخصيات وطنية مستقلة

حبس مدير شرطة سابق واثنين من أبنائه بتهم فساد: