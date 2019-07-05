إصابة 40 فلسطينيا بمواجهات مع الاحتلال على أطراف غزة

أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 40 فلسطينيا اليوم الجمعة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار مسيرات العودة على أطراف قطاع غزة.

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ذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 22 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، خلال المواجهات قرب مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع.

هذه الجمعة رقم 65 لمسيرات العودة وحملت هذا الأسبوع شعار (بوحدتنا نسقط المؤامرة) في إشارة إلى خطة الولايات المتحدة الأمريكية لحل الصراع العربي الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".

أكدت هيئة مسيرات العودة- في بيان في ختام احتجاجات اليوم- استمرار المسيرات كأداة شعبية بأدواتها السلمية لـ"استنهاض الحالة الوطنية لمنع إسقاط حق العودة، وكسر الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة".

دعت الهيئة إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات الجمعة الـ66 القادمة تحت شعار (لا تفاوض لا صلح. لا اعتراف بالكيان) الإسرائيلي.

انطلقت مسيرات العودة في 30 مارس/ آذار 2018، باحتجاجات اسبوعية كل يوم جمعة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني.

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