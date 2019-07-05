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إصابة 40 فلسطينيا بمواجهات مع الاحتلال على أطراف غزة

حملت هذه الجمعة من مسيرات العودة شعار "بوحدتنا ُنسقط المؤامرة"
حملت هذه الجمعة من مسيرات العودة شعار "بوحدتنا ُنسقط المؤامرة"
5/7/2019

أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة 40 فلسطينيا اليوم الجمعة في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطار مسيرات العودة على أطراف قطاع غزة.

التفاصيل
  • ذكرت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 22 متظاهرا أصيبوا بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، خلال المواجهات قرب مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع.
  • هذه الجمعة رقم 65 لمسيرات العودة وحملت هذا الأسبوع شعار (بوحدتنا نسقط المؤامرة) في إشارة إلى خطة الولايات المتحدة الأمريكية لحل الصراع العربي الإسرائيلي المعروفة باسم "صفقة القرن".
  • أكدت هيئة مسيرات العودة- في بيان في ختام احتجاجات اليوم- استمرار المسيرات كأداة شعبية بأدواتها السلمية لـ"استنهاض الحالة الوطنية لمنع إسقاط حق العودة، وكسر الحصار الظالم عن أهلنا في قطاع غزة".
  • دعت الهيئة إلى أوسع مشاركة شعبية في فعاليات الجمعة الـ66 القادمة تحت شعار (لا تفاوض لا صلح. لا اعتراف بالكيان) الإسرائيلي.
  • انطلقت مسيرات العودة في 30 مارس/ آذار 2018، باحتجاجات اسبوعية كل يوم جمعة للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007، وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني.
السماح بإدخال سلع
  • أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم سماح السلطات الإسرائيلية بإنهاء حظر إدخال 18 سلعة إلى قطاع غزة، كان ممنوعا دخولها منذ عدة أعوام، من مجملها أسمدة زراعية وكوابل فولاذية تستخدم في قوارب صيد كبيرة.  وأضافت أنه تم منح تأشيرات دخول لتجار من قطاع غزة تفوق أعمارهم 25 عاما، وتمت زيادة عدد التجار المسموح لهم بدخول إسرائيل ليبلغ خمسة آلاف، إضافة إلى توسيع أنواع السلع التي يمكن تصديرها من القطاع إلى إسرائيل والضفة الغربية والخارج.
  • بحسب مصادر إسرائيلية فإن هذه "التسهيلات" تم تقديمها في إطار الجهود الرامية إلى تسوية مع حركة "حماس" لمنع حدوث انهيار اقتصادي وأزمة إنسانية في القطاع.
  • تفرض إسرائيل رقابة أمنية صارمة على السلع والمواد الخام الواردة إلى قطاع غزة ضمن حصارها المفروض على القطاع الذي يقطنه مليوني نسمة.
  • ذكر البنك الدولي في تقرير حديث له أن إسرائيل تحظر توريد 62 سلعة للإنتاج والتكنولوجيا الحديثة إلى قطاع غزة بذريعة تصنيفها ضمن الاستخدام المزدوج لأغراض مدنية وعسكرية.
  • أكد البنك الدولي أن هذه القيود الإسرائيلية تتجاوز كثيرا الممارسات الدولية المعتادة، ولا تميز بدرجة كافية بين الاستخدامات المشروعة وغير المشروعة. 
المصدر : وكالات
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