إدانة حقوقية لتدمير منازل اللاجئين السوريين في لبنان

دانت منظمة هيومن رايتس ووتش تعليمات السلطات اللبنانية للاجئين السوريين بإزالة منازلهم واعتبرت أنه يمثل "ضغطا غير شرعي" على اللاجئين السوريين بهدف دفعهم لمغادرة لبنان.

التفاصيل:

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن الجيش اللبناني هدم منازل عشرات اللاجئين السوريين.

الجيش اللبناني برر هذه الإجراءات بأن اللاجئين لم يمتثلوا لقوانين السكن القائمة منذ فترة طويلة، رغم أنها نادرا ما تُطبّق.

ينطبق هذا الإجراء على ما يتراوح بين 3500 و3600 عائلة لاجئة في عرسال، أي حوالي نصف مساكن اللاجئين في البلدة، وفقا لرئيس بلديتها باسل الحجيري.

تقول بعض التقديرات إن ما يصل إلى 15 ألف طفل في عرسال سيتأثرون بهذا الأمر التنفيذي.

ينطبق هذا الأمر أيضا على اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ملاجئ صلبة مبنية على أراضٍ زراعية في جميع أنحاء البلاد.

يستند القرار إلى قانون البناء اللبناني لعام 2004، والذي تقول المنظمات غير الحكومية التي تعمل في المخيمات منذ سنوات إنه نادرا ما يُطبَّق.

تُجبر القوات المسلحة اللبنانية اللاجئين أيضا الذين يعيشون في مساكن شبه دائمة في الأراضي الزراعية على تفكيك الجدران والأسطح الإسمنتية لهذه المساكن، واستبدالها بمواد أقل حماية، وإلا هدم الجيش مساكنهم.

التفكيك القسري للمساكن بموجب أمر صادر عن "المجلس الأعلى للدفاع" يجعل مساكن اللاجئين إلى حد بعيد أقل ملاءمة لتحمل الظروف المناخية القاسية، خاصة في منطقة عرسال، ذات الشتاء القاسي.

تعليق هيومن رايتس ووتش:

تصريحات بيل فريليك، مدير برنامج حقوق اللاجئين في هيومن رايتس ووتش، تعليقا على هدم منازل اللاجئين السوريين في عرسال وسهل البقاع:

حقيقة هذه الحملة على انتهاكات قانون السكن، هي الضغط غير الشرعي على اللاجئين السوريين لمغادرة لبنان.

كثير من المتضررين لديهم أسباب حقيقية تخيفهم من العودة إلى سوريا، منها الاعتقالات، والتعذيب، وسوء المعاملة على أيدي فروع المخابرات السورية.

الأمر بالهدم هو واحد من عديد من الإجراءات الأخيرة لزيادة الضغط على اللاجئين السوريين للعودة إلى بلادهم.

من هذه الإجراءات الاعتقالات الجماعية، والترحيل، وإغلاق المتاجر، ومصادرة أو إتلاف المركبات غير المرخصة، بالإضافة إلى القيود الأخرى القائمة منذ زمن، بما فيها حظر التجوال والإخلاء، والحواجز أمام تعليم اللاجئين وحصولهم على الإقامة القانونية وإجازات العمل.

ينبغي للسلطات اللبنانية أن تحترم بشكل كامل مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو ما يعني عدم إعادة اللاجئين إلى خطر محتمل.

ينبغي ألا يخلق لبنان ضغوطا تُجبر اللاجئين على العودة القسرية إلى ظروف غير آمنة أو كريمة".

خلفية: