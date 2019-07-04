ناشط مصري للمعارضة: توحدوا ضد النظام أو ستواجهون مزيدا من القمع

دعا الناشط المصري في مجال حقوق الإنسان محمد سلطان إلى ضرورة أن تتحد المعارضة المصرية ضد النظام وإلّا ستخاطر بالتعرض لقمع أكبر.

سلطان، مؤسس مبادرة الحرية، أشار في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أن وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي جاءت قبل أيام من الذكرى السادسة للانقلاب عليه في الوقت الذي تشن فيه السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة.

أهم ما جاء في مقال سلطان: