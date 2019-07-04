ناشط مصري للمعارضة: توحدوا ضد النظام أو ستواجهون مزيدا من القمع

دعا الناشط المصري في مجال حقوق الإنسان محمد سلطان إلى ضرورة أن تتحد المعارضة المصرية ضد النظام وإلّا ستخاطر بالتعرض لقمع أكبر.
سلطان، مؤسس مبادرة الحرية، أشار في مقال رأي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إلى أن وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي جاءت قبل أيام من الذكرى السادسة للانقلاب عليه في الوقت الذي تشن فيه السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة.
أهم ما جاء في مقال سلطان:
- بعد أيام قليلة من وفاة مرسي، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على شخصيات بارزة من المعارضة من العلمانيين، بمن فيهم البرلماني السابق زياد العليمي والصحفي حسام مؤنس بسبب صِلتهم المزعومة بالإسلاميين.
- العليمي ومؤنس لعبا دورًا فعالًا في الثورة ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك كما ساهما في حشد الجماهير ضد مرسي.
- هذا القمع الثنائي الذي اقترفه نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي هو جزء من أكبر حملة قمعية سياسية في تاريخ مصر الحديث.. حملة تستهدف الجماعات العلمانية والإسلامية على حد سواء.
- مع أنّ مستويات الظلم غير مسبوقة، إلا أنها ليست كافية حتى الآن لسد الفجوة المتزايدة وانعدام الثقة بين الفصيلين المعارضَين في مصر.
- مظاهرات يونيو/ حزيران 2013 جسدت صراع فصيلي المعارضة في مصر.
- على مدى عقود طويلة كان سقف الطموح السياسي للإسلاميين هو البرلمان. وعندما انتُخِب مرسي، فقد كان فوزه يمثّل شيئًا أعمق من مجرد كونه رئيساً للبلاد: بالنسبة لجمهوره الإسلامي، كان مرسي تجسيدًا لنجاحهم في تحطيم الأسقف السياسية.
- أما العلمانيون، فقد كانوا يُعتبرون جزءًا من نخبة محدودة العدد ليس لها قاعدة جماهيرية ولا تملك القدرة على الحشد. ولذلك عندما نجحوا في الحشد ضد مرسي عام 2013، فقد رأى المؤيدون المظاهرات تجسيدًا لنجاحهم.
- كل عام منذ 2013، يعيد طرفا المعارضة السياسية النظر في هذا التاريخ المتباين والذي يمثل قضايا جذرية عميقة. من جانب يحاول الإسلاميون نزع الشرعية عن احتجاجات عام 2013 من خلال التقليل من عدد المشاركين والمبالغة في دعم أجهزة الأمن لها.
- بنفس الطريقة، يحاول العلمانيون نزع الشرعية عن مرسي من خلال تصويره كرئيس غير كفء لم يمثّل سوى الإسلاميين فحسب. وبهذا يلعب كل طرف على النقص السياسي التاريخي للآخر.
- في نفس الوقت، يستغل نظام السيسي ببراعة هذا الأمر لخلق المزيد من الانقسامات، ويستخدم القمع كأداة لتعزيز سردية كل جانب عن الآخر.
- الجيش يستخدم تكتيكات، مثل شيطنة جماعات المعارضة وتقديم معاملة تفضيلية في الأحكام وظروف السجن لفصيل على الآخر، من أجل تعميق الصراع المستمر منذ عقود بين العلمانيين والإسلاميين.
- لكن ما يحتاج أن يفهمه كل من العلمانيين والإسلاميين السياسيين هو أنه على الرغم من وجود اختلافات كبيرة في الأيديولوجيا ورؤيتهما المستقبلية للبلاد، فإن هذه الاختلافات ليست وجودية.
- هناك قواسم مشتركة بين هذه المجموعات، مثل المعاناة المشتركة والحلم المشترك في تشكيل مستقبل بلدهما.
- في ظل القمع اللامتناهي للنظام، يجب أن يدرك كلا الفصيلين أن الواقع السياسي لا يمنحهما رفاهية الانخراط في خلافات نظرية أو نقاشات حول تصوراتهم المتناقضة حول سرديات الماضي.
- يجب على فصيلي المعارضة المصرية، الآن أكثر من أي وقت مضى، إيجاد أرضية مشتركة لبناء مستقبل حر، تعددي، وديمقراطي يتعايشون فيه جميعاً.
- يجب على المصريين الإدراك أنهم بحاجة إلى بيئة تكفل الحرية والشفافية وسيادة القانون للوقوف على حقائق الماضي.
- محاولات كلا الفصيلين لملء الفراغ السياسي الحالي بتهميش الآخر لن تؤدي إلّا إلى إطالة عمر نظام السيسي.
- عندما يضع السياسيون والفصائل المصرية خلافاتهم جانباً ويجعلون من إنقاذ وطنهم أولوية، حينها فقط سيكون بإمكانهم تحرير أنفسهم من شياطين الماضي وإلهام العالم كما فعلوا من قبل.