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سياسة|مصر

مصر: حبس علا القرضاوي 15 يوما على ذمة قضية جديدة

علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها حسام خلف القيادي بحزب "الوسط" المصري
علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها حسام خلف القيادي بحزب "الوسط" المصري
4/7/2019

قررت النيابة المصرية الخميس حبس علا ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 15 يوما على ذمة قضية جديدة، وذلك بعد ساعات من قرار بإخلاء سبيلها.

التفاصيل
  • أحمد ماضي، عضو الدفاع عن علا القرضاوي: نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم حبس علا على ذمة قضية جديدة 15 يوما.
  • ماضي: النيابة وجهت لعلا القرضاوي "الانضمام لجماعة إرهابية"، دون تسميتها.
  • ماضي قال إن موكلته "قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام"، اعتراضا على القرار الجديد.
  • الشاعر عبد الرحمن يوسف، شقيق علا، أكد أن النيابة وجهت لشقيقته تهمة "استغلال علاقاتها داخل السجن" رغم أنها كانت رهينة الحبس الانفرادي لمدة عامين.
  • يأتي القرار عقب ساعات من قرار النيابة بعدم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها بالقضية الأولى، وتأجيل جلسة تجديد حبس زوجها حسام خلف لـ"تعذر حضوره أمنيا".

خلفيات
  • الأحد الماضي، طالبت أسرة "علا"، بإطلاق سراحها وسراح زوجها حسام خلف بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.
  • أوقفت السلطات المصرية في 30 يونيو/ حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وحسام، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة"، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.
  • تلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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