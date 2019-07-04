تحليل: ترمب يخطئ دائما في حديثه عن الأمور العسكرية

شهدت الأيام الأخيرة العديد من التصريحات التي تحدث فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عما فعله للعسكريين. لكن تحليلا لوكالة أسوشيتد برس كشف زيف الكثير مما ذكره ترمب.

فيما يلي عدد من المزاعم التي تحدث عنها ترمب والحقيقة بشأنها:

الادعاء: زعم ترمب أنه توصل إلى "فكرة عبقرية" تتمثل في منح المحاربين القدماء رعاية صحية خاصة حتى لا يضطروا إلى انتظار مواعيد الكشف الطبي الخاصة بالمحاربين القدامى.

زعم ترمب أنه توصل إلى "فكرة عبقرية" تتمثل في منح المحاربين القدماء رعاية صحية خاصة حتى لا يضطروا إلى انتظار مواعيد الكشف الطبي الخاصة بالمحاربين القدامى. الحقيقة: لم يخترع ترمب فكرة إعطاء المحاربين القدامى خيار زيارة طبيب خاص خارج النظام الطبي في وزارة شؤون المحاربين القدامى على نفقة الحكومة، فقد وافق الكونغرس على برنامج الرعاية الصحية الخاص بقدامى المحاربين عام 2014، ووقع عليه أوباما وصار قانونا، وكل ما فعله ترمب أنه قام بتوسيع هذا القانون.

لم يخترع ترمب فكرة إعطاء المحاربين القدامى خيار زيارة طبيب خاص خارج النظام الطبي في وزارة شؤون المحاربين القدامى على نفقة الحكومة، فقد وافق الكونغرس على برنامج الرعاية الصحية الخاص بقدامى المحاربين عام 2014، ووقع عليه أوباما وصار قانونا، وكل ما فعله ترمب أنه قام بتوسيع هذا القانون. الادعاء: قال ترمب يوم الأحد في كلمة أمام عسكريين أمريكيين في قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية إنه أمر بأول زيادة في رواتب العسكريين خلال نحو عشر سنوات.

قال ترمب يوم الأحد في كلمة أمام عسكريين أمريكيين في قاعدة أوسان الجوية في كوريا الجنوبية إنه أمر بأول زيادة في رواتب العسكريين خلال نحو عشر سنوات. الحقيقة: يتلقى العسكريون الأمريكيون زيادة سنوية في الرواتب على مدار عقود.

يتلقى العسكريون الأمريكيون زيادة سنوية في الرواتب على مدار عقود. الادعاء: قال ترمب إنه أحرز تقدما في الحد من حالات الانتحار بين المحاربين القدماء.

قال ترمب إنه أحرز تقدما في الحد من حالات الانتحار بين المحاربين القدماء. الحقيقة: لم يسجل أي انخفاض في حالات الانتحار بين المحاربين القدماء خلال إدارة ترمب. بل كان هناك انخفاض خلال إدارة أوباما، لكن هذا قد يعود إلى الطريقة التي يتم بها حساب حالات انتحار المحاربين القدامى.

كوريا الشمالية: