بيونغ يانغ: واشنطن مصممة على معاداتنا

اتهمت كوريا الشمالية في بيان لها، أمس الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالتصميم على عدائها رغم رغبة الرئيس دونالد ترمب في إجراء محادثات بين البلدين.

دوافع الاتهام:

بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك اشتكت من رسالة بعثتها واشنطن ودول أوربية في 29 يونيو/حزيران الماضي تحض على إعادة عمال كوريين شماليين إلى بلادهم.

البعثة قالت إن الرسالة بعثت بأمر من وزارة الخارجية الأمريكية في ذات اليوم الذي اقترح فيه دونالد ترمب عقد لقاء القمة مع زعيم كوريا الشمالية.

اتهمت البعثة واشنطن بالعزم على القيام بأعمال عدائية رغم سعيها للحوار.

بيان كوريا الشمالية دعا "جميع الدول إلى توخي الحذر مما أسماه محاولات الولايات المتحدة المتعمدة لتعكير الأجواء السلمية التي توفرت في شبه الجزيرة الكورية بصعوبة".

واشنطن تدعو لتطبيق عقوبات على بيونغ يانغ:

وكالة "فرانس برس" أكدت أن الرسالة الأمريكية أُرسلت في 27 يونيو/ حزيران ودعت جميع الدول إلى تطبيق عقوبات لإعادة جميع العمال الكوريين الشماليين بحلول نهاية 2019.

بعثة كوريا الشمالية علقت بالقول: "لسنا متعطشين لرفع العقوبات" ووصفت اعتبار الولايات المتحدة للعقوبات "الحل السحري" بـ "الأمر السخيف".

فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة أشارت في الرسالة إلى أن 34 بلداً أرسلت تقارير إلى الأمم المتحدة بشأن احتمال اتخاذ تحرك لإعادة العمال الكوريين الشماليين إلى بلدهم.

المهلة النهائية لإعادة العمال الكوريين الشماليين 22 ديسمبر/كانون أول المقبل.

خلفيات:

خبراء الأمم المتحدة يقدرون أن عشرات آلاف الكوريين الشماليين يتم إرسالهم إلى الخارج كل عام.

معظم العمال يتم إرسالهم إلى الصين وروسيا ويعملون في ظروف أشبه بالعبودية لجلب عائدات بالعملية الصعبة إلى بيونغ يانغ.

قرارات الأمم المتحدة بشأن العقوبات حظرت إبرام أي عقود جديدة مع العمال الكوريين الشماليين.

القرارات الأممية أكدت أن على جميع الدول التي لديها عمال من البلد الشيوعي إعادتهم بحلول نهاية العام 2019.

يشار إلى أن كيم وترمب التقيا في المنطقة منزوعة السلاح الأحد الماضي 30يونيو/ حزيران.

لقاء كيم وترمب كان خطوة تاريخية لم يسبق إليها رئيس أمريكي حيث عبرا سوية سيراً على الأقدام الحدود الفاصلة بين الكوريتين في قرية بان مون جوم حيث تم توقيع الهدنة عام 1953.