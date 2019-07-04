الإخوان تنفي وفاة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة

نفى المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين طلعت فهمي، أمس الأربعاء، خبر وفاة الدكتور محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للجماعة.

خبر غير صحيح:

فهمي قال في بيان: تؤكد جماعة الإخوان أن محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام بخير وأن الخبر المتداول عن وفاته غير صحيح".

فهمي: ندعو الله أن يحفظه من كل مكروه وسوء، وأن يمتعه بتمام الصحة والعافية.

مساء الثلاثاء الماضي، أعلنت وسائل إعلام مصرية مؤيدة للنظام وفاة عزت بمستشفي خارج مصر، وسط تداول لأنصار النظام عبر موقع "تويتر" لتلك الأنباء.

طلعت فهمي، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمون

وتولى محمود عزت النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، منصب القائم بأعمال المرشد 20 أغسطس/آب 2013، عقب القبض على مرشد الجماعة محمد بديع، بعد أيام من فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى آنذاك.

ومنذ ذلك الوقت لم تعلن الجماعة عن مكان وجوده أو حالته الصحية أو كيفية إدارته للجماعة.

يشار إلى أن عزت القيادي الأبرز بالجماعة الذي لم تتمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إليه رغم توقيفها لمئات القيادات وآلاف الكوادر والأنصار منذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا والذي وافته المنية في 17 يونيو/ حزيران الماضي أثناء محاكمته

من هو محمود عزت؟