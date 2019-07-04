أردوغان يصف حفتر بـ"القرصان"

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللواء المتقاعد خليفة حفتر ب"القرصان"، وذلك في تصريحات نشرت الخميس تعليقا على تزايد حدة التوتر العسكري في ليبيا.

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قال أردوغان للصحفيين في تصريحات نشرتها عدة صحف محلية إن "حفتر ليس أكثر من قرصان".

أضاف أردوغان "نأمل في غضون فترة قصيرة أن تأتي فرصة لليبيا لإجراء انتخابات وأن يحصل الناس على فرصة تمثيل ديمقراطي لحقوقهم".

أكد أردوغان في يونيو/حزيران أن تركيا تزوّد حكومة طرابلس بالسلاح معتبراً أن ذلك ضروري "لإعادة التوازن" في الحرب ضد حفتر، الذي يحظى بدعم من مصر والإمارات.

تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في طرابلس والتي يحاول حفتر الإطاحة بها من معقل قواته في شرق البلاد.

احتجزت قوات حفتر ستة بحارة أتراك هذا الأسبوع بعدما حمّل حفتر أنقرة مسؤولية خسارته لمدينة غريان، القاعدة الخلفية الرئيسية لقواته والواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب العاصمة.

من جانبه، وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حفتر بأنه "لا يمتلك حساً إنسانياً ويستهدف الشعب الليبي بلا رحمة"، محذرًا إياه من مغبة اختطاف المواطنين الأتراك مرة أخرى. وذلك خلال مقابلة مع القناة الإخبارية "تي آر تي"، الخميس، ردًا على سؤال حول التطورات في لبيبا.

وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو

أبرز تصريحات تشاووش أوغلو