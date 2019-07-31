ملك الأردن لكوشنر: تحقيق السلام يكون بإقامة دولة فلسطينية

شدد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، (الأربعاء)، على ضرورة تحقيق السلام، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تعيش إلى جانب إسرائيل، استنادا إلى حل الدولتين.

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جاء ذلك لدى استقبال الملك عبد الله الثاني، بالعاصمة عمان، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ضمن جولة شرق أوسطية يجريها الأخير، تشمل 5 دول عربية وإسرائيل.

أكد العاهل الأردني على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تشمل جولة كوشنر: إسرائيل، الأردن، مصر، السعودية، والمغرب. فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الإمارات ستكون أيضًا ضمن الجولة.

يرافق كوشنر، في جولته كلًا من: نائبه آفي بيركويتز، وغرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك.

عاصفة رفض إلكترونية…

للتعبير عن الموقف الشعبي من زيارة كوشنر وصفقة القرن#لا_اهلا_ولا_سهلا_كوشنر pic.twitter.com/UZAIyF22iY — Ashraf Amayreh (@ashrafamayreh) July 31, 2019

لا أهلاً ولا سهلاً كوشنر

في المقابل دشن ناشطون أردنيون حملة إلكترونية لرفض زيارة كوشنر، للمنطقة عامة، ولبلادهم بشكل خاص.

دعت الحملة إلى دعم هاشتاغ على "تويتر" تحت عنوان: "لا أهلاً ولا سهلاً كوشنر".

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