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سياسة|مصر

محكمة مصرية ترفض قبول دعوى إسقاط الجنسية عن ابنة مرسي

الشيماء محمد مرسي (يمين) والرئيس المصري الراحل محمد مرسي
الشيماء محمد مرسي (يمين) والرئيس المصري الراحل محمد مرسي
31/7/2019

قضت محكمة مصرية بعدم قبول دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الشيماء، ابنة الرئيس الراحل محمد مرسي.

عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية:
  • أفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، أن "محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط، لتجنسها بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة".
  • قالت المحكمة: "لا بد من توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء، هو أن يكون المدعي في حالة قانونية، تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى".
أسرة مرسي تعقب:
  • دون أن يذكر الحكم أو منطوقه، قال أحمد محمد مرسي، المتحدث باسم أسرة الرئيس الراحل: "نحن مسلمون مصريون عرب وطنيون (..) عقيدتنا وتراب أوطاننا وأوقافنا الإسلامية وقيمنا أغلى من الدنيا كلها ولو وزنت الذهب".
  • أضاف نجل مرسي، عبر صفحته في "فيسبوك": "لا أنتم تملكون صكوك الإسلام ولا الوطنية ولا العروبة".
  • تابع: "صادروا أموالنا وحرياتنا وحتى حقنا في الحياة، ولكن والله وتالله وبالله، لا نغيّر ولا نُبدل ولا نتبدل، وعند الله الحق العدل الملتقى والحساب".
خلفيات:
  • في 17 يونيو/ حزيران الماضي، توفي مرسي أثناء محاكمته، بعد 6 سنوات قضاها في السجن.
  • أطاح الجيش المصري بالرئيس مرسي في صيف 2013، بعد سنة واحدة قضاها في الحكم.
  • الانقلاب على مرسي أثار غضبا شعبيا واسعا وفعاليات عربية وغربية، وسط صمت مصري وعربي وغربي رسمي.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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