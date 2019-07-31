محكمة مصرية ترفض قبول دعوى إسقاط الجنسية عن ابنة مرسي

قضت محكمة مصرية بعدم قبول دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن الشيماء، ابنة الرئيس الراحل محمد مرسي.

عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية:

أفادت البوابة الإلكترونية لصحيفة "أخبار اليوم" المملوكة للدولة، أن "محكمة القضاء الإداري، قضت بعدم قبول الدعوى المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عن الشيماء محمد مرسي العياط، لتجنسها بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن السلطات المصرية، لانتفاء شرط المصلحة".

قالت المحكمة: "لا بد من توافر شرط لقبول دعوى الإلغاء، هو أن يكون المدعي في حالة قانونية، تجعل القرار المطعون فيه مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية خاصة به، وهو من غير المتوافر في الدعوى الماثلة، ومن ثم ينتفي شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى".

أسرة مرسي تعقب:

دون أن يذكر الحكم أو منطوقه، قال أحمد محمد مرسي، المتحدث باسم أسرة الرئيس الراحل: "نحن مسلمون مصريون عرب وطنيون (..) عقيدتنا وتراب أوطاننا وأوقافنا الإسلامية وقيمنا أغلى من الدنيا كلها ولو وزنت الذهب".

أضاف نجل مرسي، عبر صفحته في "فيسبوك": "لا أنتم تملكون صكوك الإسلام ولا الوطنية ولا العروبة".

تابع: "صادروا أموالنا وحرياتنا وحتى حقنا في الحياة، ولكن والله وتالله وبالله، لا نغيّر ولا نُبدل ولا نتبدل، وعند الله الحق العدل الملتقى والحساب".

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