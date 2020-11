كاليفورنيا تقر قانونا يجبر ترمب على نشر إقراراته الضريبية

أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، قانونًا يمنع الرئيس دونالد ترمب من الترشح في الولاية، للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية.

التفاصيل

These are extraordinary times. We can and must ensure those running for high office are held to a basic standard of transparency & accountability.

CA now requires those running for POTUS & Gov to release 5 yrs of tax returns to get on our primary ballot. pic.twitter.com/JglwAYOyOe

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 30, 2019