كاليفورنيا تقر قانونا يجبر ترمب على نشر إقراراته الضريبية

أصدر حاكم ولاية كاليفورنيا، قانونًا يمنع الرئيس دونالد ترمب من الترشح في الولاية، للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية إذا لم ينشر إقراراته الضريبية.

التفاصيل

القانون الذي دخل حيز التنفيذ، الثلاثاء، لا يذكر صراحة اسم الرئيس ترمب الذي سيكون المرشح التلقائي للحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 ما لم تحدث مفاجأة ضخمة غير متوقعة تغير هذا الواقع.

ينص القانون الذي أقره كونغرس كاليفورنيا في يونيو/حزيران ونشره حاكم الولاية الديموقراطي، غافن نيوزوم، الثلاثاء على وجوب أن يقدم كل مرشح للانتخابات الرئاسية خمس سنوات من الإقرارات الضريبية لكي يتمكن من الترشح للانتخابات التمهيدية لحزبه في كاليفورنيا، الولاية الأكبر من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة.

الحاكم نيوزوم قال في بيان، الثلاثاء، إنه "في هذه الأوقات الاستثنائية، يقع على عاتق الولايات التزام قانوني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعها لضمان أن القادة الذين يترشحون لتولي أعلى المناصب يستوفون معايير دنيا".

حاكم الولاية أضاف أن الإقرارات التي ينص هذا القانون على نشرها "ستكشف ما إذا كان هناك تضارب مصالح أو تداول من الداخل أو نفوذ لمصالح تجارية وطنية أو أجنبية".

These are extraordinary times. We can and must ensure those running for high office are held to a basic standard of transparency & accountability. CA now requires those running for POTUS & Gov to release 5 yrs of tax returns to get on our primary ballot. pic.twitter.com/JglwAYOyOe — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 30, 2019

ترمب يطعن

سارع وكيل الدفاع عن ترمب المحامي جاي سيكولو إلى إعلان عزمه على الطعن بالقانون.

بحسب المؤتمر الوطني للبرلمانات المحلية (أن سي أس أل) فإن 17 ولاية أمريكية اعتمدت تشريعات مماثلة هذا العام.

لكن بالنسبة لفريق حملة دونالد ترمب فإن القوانين التي أقرتها هذه الولايات فيما خص أهلية المرشحين للرئاسة هي قوانين غير دستورية.

تيم مورتو، مدير الاتصالات في الحملة الانتخابية لترمب، قال في بيان إن "الدستور واضح بشأن الشروط المطلوبة لتولي منصب الرئيس، ويجب ألا تضيف الولايات قيودًا".

شبهات

ينتقد الديمقراطيون منذ فترة طويلة ترمب لرفضه نشر إقراراته الضريبية، مخالفًا بذلك ما دأب عليه كل الرؤساء السابقين طوال العقود الأربعة الماضية.

منذ ما قبل انتخابات عام 2016، يدعي ترمب أن بيانات الدخل السنوية الخاصة به وبشركاته تخضع للتدقيق من قبل دائرة الإيرادات الداخلية ولا يمكن بالتالي نشرها قبل انتهاء عملية تدقيقها.

يشتبه الديموقراطيون في أن ترمب استخدم مناورات محاسبية وغيرها من الثغرات لتجنب دفع ضرائب.

بحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن تحليل سجلات مصلحة الضرائب أظهر أن ترمب صرح عن خسائر بلغت نحو 1.2 مليار دولار بين عامي 1985 و1994.

خلفيات: