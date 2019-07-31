"تحيا تونس": سنرشح يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية

قال الأمين العام لحزب "تحيا تونس"، سليم العزابي، الأربعاء، إن الحزب سيرشح رئيس الحكومة، رئيس الحزب، يوسف الشاهد، للانتخابات الرئاسية، في 15 سبتمبر/ أيلول القادم.

التفاصيل:

العزابي، في تصريح للوكالة التونسية الرسمية للأنباء: رئيس الحكومة يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السبسي.

تنتهي الأربعاء سبعة أيام من الحداد الرسمي على السبسي، الذي توفى الخميس الماضي عن 92 عامًا.

أدى رئيس البرلمان، محمد الناصر، الخميس الماضي، اليمين الدستورية رئيساً مؤقتا لتونس، وتم تقديم الانتخابات الرئاسية، بعد أن كانت مقررة في 17 نوفمبر/ تشرين ثانٍ المقبل.

حزب تحيا تونس:

في أواخر يناير/ كانون ثانٍ الماضي، أعلن 44 نائبًا في البرلمان (من أصل 217) عن كتلة "الائتلاف الوطني"، المقربة من الشاهد، تأسيس حزب "حركة تحيا تونس".

تأسست الكتلة في سبتمبر/ أيلول 2018، وضمت نوابًا منشقين عن أحزاب "نداء تونس" (أسسه السبسي)، وحركة "مشروع تونس"، وحزب "آفاق تونس"، إلى جانب نواب مستقلين.

جاء إعلان الحزب الجديد في يناير/كانون الثاني الماضي بعد أشهر من الخلافات بين قيادات حزب نداء تونس الذي يقوده (حافظ) نجل الرئيس الباجي قائد السبسي.

انضم للحزب الجديد عشرات النواب المستقيلين من حزب نداء تونس والمستشارين بالبلديات، متهمين حافظ السبسي بأنه يسعى لخدمة مشروعه الشخصي.

قياديون بالحزب يقولن إن الهدف هو منافسة حزب النهضة بالانتخابات والحصول على أغلبية مريحة تمكنه من المضي في الإصلاحات الاقتصادية المعطلة.

انتخب المجلس الوطني لحركة "تحيا تونس"، في 2 يونيو/ حزيران الماضي، الشاهد رئيسًا للحزب.

الانتخابات الرئاسية:

يتم تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بين يومي 2 و9 أغسطس/آب المقبل.

من ضمن قواعد الترشح أن "تتم تزكية المترشّح من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من أربعين من رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو من 10 آلاف من الناخبين الموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية، على ألا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.‎

ويتوقع أيضا أن يعلن مهدي جمعة رئيس الوزراء السابق ترشحه إضافة للمنصف المروزقي رئيس تونس السابق وآخرين. ولم يعلن حزب النهضة الإسلامي حتى الآن عن مرشحه.

أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بعد وفاة السبسي عن تقديم موعد الانتخابات إلى 15 سبتمبر أيلول المقبل بدلا 17 نوفمبر تشرين الثاني.

الرئيس التونسي الراحل الباجي السبسي (يسار) ورئيس الوزراء يوسف الشاهد (يمين)

خلفيات: