ألمانيا ترفض المشاركة في المبادرة الأمريكية لأمن مضيق هرمز

رفضت ألمانيا طلبًا أمريكيًا للمساعدة في ضمان الأمن بمضيق هرمز، على خلفية الأزمة مع إيران. فيما أكد وزير خارجيتها أنه لا حل عسكرياً للأزمة مع طهران.

أبرز تصريحات أورليكه ديمر، نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية:

ألمانيا تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

ألمانيا لم تقدم أي مساهمة في الوقت الحالي لأن النهج الشامل لسياستنا تجاه إيران، يختلف بوضوح عن النهج الحالي للولايات المتحدة.

فيما يتعلق بمسائل الأمن البحري في المنطقة، فإننا نتشاور عن كثب مع فرنسا وبريطانيا.

كما قال وزير الخارجية هايكو ماس، مرارا وتكرارا، فإن أولوية ألمانيا هي الدبلوماسية وخفض التصعيد.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

تصريحات نائب المستشارة الألمانية، وزير المالية أولاف شولتس:

أعرب ارتيابه حيال طلب الولايات المتحدة الأمريكية من بلاده الانضمام إلى مهمة عسكرية في مضيق هرمز.

يجب تفادي التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

فكرة إرسال قوة عسكرية إلى المنطقة ليست جيدة، لأنها تنطوي على مخاطر الانزلاق إلى صراع أكبر.

اجتماع عسكري في المنامة بشأن هرمز:

دعت بريطانيا ممثلين عسكريين عن الولايات المتحدة وفرنسا ودول أوربية أخرى، إلى اجتماع في البحرين، الأربعاء، لمناقشة خطط لتشكيل مهمة بحرية دولية لحماية الملاحة في مضيق هرمز.

مصادر في الحكومة البريطانية: إن مقترح تشكيل قوة حماية بحرية بقيادة أوربية، لا يزال قائما.

المصادر أقرت في الوقت نفسه أن نجاح هذه القوة سيعتمد على المساهمة الأمريكية فيها، سواء بقيادتها أو بدعمها.

وفي 22 يوليو/تموز الجاري، اتفق وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا على "العمل سويا من أجل ضمان أمن الملاحة البحرية بمضيق هرمز"، حسب بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث، نُشر على موقع وزارة الخارجية البريطانية.

وتصاعدت حدة التوتر بالمنطقة في 19 يوليو/ تموز الجاري، بعد إعلان إيران احتجاز ناقلة نفط بريطانية بالمضيق، "لخرق لوائح تتعلق بالمرور"، عقب ساعات من إعلان محكمة في جبل طارق، تمديد احتجاز ناقلة نفط إيرانية لـ 30 يوما.

روسيا تقترح نظام أمني جديد في الخليج:

وزعت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة رسالة على أعضاء مجلس الأمن تتضمن اقتراحات بشأن نظام أمني جديد في منطقة الخليج.

تتضمن الرسالة الروسية تشكيل تحالف مناهض للإرهاب يعمل أيضا على ايجاد تسوية سياسية في كل من سوريا واليمن ودول أخرى.

دعت الرسالة أيضا إلى إقامة فريق عمل يدعو إلى تنظيم مؤتمر دولي حول الأمن والتعاون في المنطقة.

الرسالة الروسية تقترح أن يكون الهدف المركزي هو ايجاد منظمة للأمن والتعاون في منطقة الخليج.

تشمل عضوية المنظمة دول المنطقة وروسيا والصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي وكل الدول المعنية بصفة مراقب أو عضو مشارك.

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