20 أسيرا في سجون الاحتلال يبدؤون إضرابا مفتوحا عن الطعام

بدأ أكثر من 20 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تضامنًا مع عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.

ويواصل عشرة أسرى إضرابهم عن الطعام، منهم تسعة ضد اعتقالهم الإداري، وأسير واحد من بينهم يطالب بحقه في توفير العلاج له.

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 13 عاماً ونصف على المحامي الفلسطيني الأسير طارق برغوث، بزعم ارتكابه أربع عمليات إطلاق نار في الضفة الغربية المحتلة، وقوبل الحكم بتنديد واسع من هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير.

بيان نادي الأسير الفلسطيني:

شرع أكثر من (20) أسيرًا في معتقلات الاحتلال، اليوم، بإضراب إسنادي مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وغالبيتهم يقبعون في معتقل "النقب الصحراوي" وهم من الهيئة التنظيمية للجبهة الشعبية.

قرار الأسرى بالإضراب جاء بعد فشل الحوار حول قضية الأسرى المضربين.

الإضراب سيكون مرهون بردود الجهات المختصة لدى الاحتلال حول مصير الأسرى المضربين وإنهاء اعتقالهم الإداري.

بيان الهيئة القيادية للجبهة الشعبية في سجن النقب

19 أسيرًا من الشعبية بينهم مسؤولها في سجون الاحتلال وائل الجاغوب، سيخوضون الإضراب عن الطعام.

إضراب الأسرى اليوم، يأتي ضمن معركة الوحدة والإرادة التي يخوضها منذ نحو شهر مجموعة من الأسرى الإداريين الأبطال المؤمنين بمواجهة سياسات الاحتلال الفاشية.

مماطلة ومراوغة إدارة السجون وعدم تنفيذها ما تم التوصل إليه من اتفاق مبدئي بخصوص الأسرى المضربين، سيواجه بمزيدٍ من التصعيد والتصدي من طرفنا، وعلى إدارة السجون الالتزام بالاتفاق.

وحمّلت إدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين الذين تجاوزوا اليوم (29) على إضرابهم، وما تزال إدارة السجون ومخابرات الاحتلال تُمارس بحقّهم أبشع الأساليب من أجل الضغط عليهم.

نطالب المؤسسات الحقوقية والدولية الوقوف عند مسؤولياتها، خاصة متابعة أوضاع الأسرى المضربين وبخاصة المرضى منهم.

الأسرى في سجون الاحتلال