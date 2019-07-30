خليفة بن حمد: حاصرنا الحصار وطائراتنا فوق كل الأجواء "قريبا"

أعلن الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، أن طائرات بلاده ستحلق "قريبا" فوق كل الأجواء، في إشارة إلى كسر الحصار المفروض من دول عربية على الرحلات القطرية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال فيها: "نجحنا في محاصرة الحصار، وطائراتنا قريبًا فوق كل الأجواء"، دون تفاصيل إضافية.

نجحنا في محاصرة الحصار ،

وطائراتنا قريباً فوق كل الأجواء pic.twitter.com/iMYU5h7LsB — خليفة بن حمد (@KHK) July 30, 2019

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

حظر الطيران القطري:

قالت الدوحة، أمس الإثنين، إنها قدمت مذكرتها الثانية والأخيرة في القضيتين المرفوعتين ضدها أمام محكمة العدل الدولية، من قبل الدول الأربع، على خلفية الأزمة الخليجية وما تبعها من حظر الطيران القطري بأجواء تلك الدول.

تنظر محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية "إيكاو"، بخصوص شكوى تقدمت بها قطر ضد الدول الأربعة، أواخر 2017، على خلفية الحظر الجوي المفروض من قبل تلك الدول على الدوحة في العام نفسه، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

إثر الشكوى القطرية، رفعت الدول الأربعة قضيتين أمام محكمة العدل الدولية في محاولة لـ "نزع اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية"، بحسب المصدر ذاته.

خلفية: