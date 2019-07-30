جثث متفحمة ورؤوس مقطوعة.. 57 قتيلا في مجزرة بسجن برازيلي

قتل 57 سجينًا على الأقل خلال مواجهات، الإثنين، بين أفراد عصابتين داخل سجن في مدينة آلتاميرا شمال البرازيل، وذلك في مجزرة جديدة fمنطقة تتنازع فيها فصائل إجرامية لتهريب الكوكايين.

التفاصيل:

متحدثة باسم مصلحة السجون في ولاية بارا حيث يقع مركز ألتاميرا للإصلاح في قلب غابة الأمازون، قالت لوكالة فرانس برس "إنها مواجهة بين أفراد عصابات متنافسة".

حاكم ولاية بارا، جارباس فاسكونسيلوس قال إنه "تم احتجاز حارسين رهينتين، لكن سرعان ما تم الإفراج عنهما لأن الهدف كان إظهار أن ما يجري هو تصفية حسابات بين عصابات متناحرة وليس عصيانًا للاحتجاج على ظروف الاحتجاز".

الحاكم أضاف أن المواجهات اندلعت عندما تمكن سجناء من التسلل من جناحهم المخصص لأفراد عصابة إجرامية محددة، والدخول إلى جناح مخصص لأفراد عصابة إجرامية منافسة لعصابتهم أضرموا النار فيه.

المتحدثة باسم مصلحة السجون ذكرت أنه "من المرجح أن يكون عدد من القتلى قد سقطوا اختناقاً" بدخان النيران التي أشعلها السجناء المتسلّلون، موضحة أن الحصيلة يمكن أن ترتفع بينما يحقق خبراء في المكان.

قطع رؤوس

أوضحت سلطات إدارة السجون أنه عثر على جثث 16 سجينا وقد قطعت رؤوسهم.

أظهر مقطع فيديو تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي رؤوس ستة سجناء وقد جرى تكويمها أمام حائط، قبل أن يبادر أحد السجناء إلى ركل أحدها كما لو أنها كرة قدم.

في تسجيل فيديو آخر بدت جثث متفحمة على سطح ينبعث منه دخان كثيف أسود وسجناء مسلحون بسواطير يتجولون في المكان.

وزارة العدل قالت في بيان إنه تم توفير أماكن في سجون فيدرالية مشددة الحراسة لنقل "القادة المتورطين في التمرد" إليها.

وزير العدل سيرجيو مورو قال إنه "يأسف لسقوط قتلى"، متعهدًا بـ "تكثيف عمل أجهزة الاستخبارات" لمنع حدوث مثل هذه المآسي مرة أخرى.

عائلات سجناء تجمعوا أمام السجن للاطمئنان على ذويهم – أسوشيتدبرس

طريق الكوكايين