جثث متفحمة ورؤوس مقطوعة.. 57 قتيلا في مجزرة بسجن برازيلي
30/7/2019
قتل 57 سجينًا على الأقل خلال مواجهات، الإثنين، بين أفراد عصابتين داخل سجن في مدينة آلتاميرا شمال البرازيل، وذلك في مجزرة جديدة fمنطقة تتنازع فيها فصائل إجرامية لتهريب الكوكايين.
التفاصيل:
متحدثة باسم مصلحة السجون في ولاية بارا حيث يقع مركز ألتاميرا للإصلاح في قلب غابة الأمازون، قالت لوكالة فرانس برس "إنها مواجهة بين أفراد عصابات متنافسة".
حاكم ولاية بارا، جارباس فاسكونسيلوس قال إنه "تم احتجاز حارسين رهينتين، لكن سرعان ما تم الإفراج عنهما لأن الهدف كان إظهار أن ما يجري هو تصفية حسابات بين عصابات متناحرة وليس عصيانًا للاحتجاج على ظروف الاحتجاز".
الحاكم أضاف أن المواجهات اندلعت عندما تمكن سجناء من التسلل من جناحهم المخصص لأفراد عصابة إجرامية محددة، والدخول إلى جناح مخصص لأفراد عصابة إجرامية منافسة لعصابتهم أضرموا النار فيه.
المتحدثة باسم مصلحة السجون ذكرت أنه "من المرجح أن يكون عدد من القتلى قد سقطوا اختناقاً" بدخان النيران التي أشعلها السجناء المتسلّلون، موضحة أن الحصيلة يمكن أن ترتفع بينما يحقق خبراء في المكان.
قطع رؤوس
أوضحت سلطات إدارة السجون أنه عثر على جثث 16 سجينا وقد قطعت رؤوسهم.
أظهر مقطع فيديو تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي رؤوس ستة سجناء وقد جرى تكويمها أمام حائط، قبل أن يبادر أحد السجناء إلى ركل أحدها كما لو أنها كرة قدم.
في تسجيل فيديو آخر بدت جثث متفحمة على سطح ينبعث منه دخان كثيف أسود وسجناء مسلحون بسواطير يتجولون في المكان.
وزارة العدل قالت في بيان إنه تم توفير أماكن في سجون فيدرالية مشددة الحراسة لنقل "القادة المتورطين في التمرد" إليها.
وزير العدل سيرجيو مورو قال إنه "يأسف لسقوط قتلى"، متعهدًا بـ "تكثيف عمل أجهزة الاستخبارات" لمنع حدوث مثل هذه المآسي مرة أخرى.
طريق الكوكايين
تفيد الإحصاءات الرسمية الأخيرة أن سجون البرازيل تضم أكثر من 726 ألف شخص. وتحتل البرازيل التي تشهد سجونها باستمرار حوادث، بذلك المرتبة الثالثة عالميًا في عدد السجناء.
رسميًا، تستطيع هذه السجون استيعاب 423 ألفا و242 شخصا، أي ثلاثة أخماس عدد السجناء الحالي في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 210 ملايين نسمة ويعد من الأعنف في العالم.
في نهاية مايو/أيار الماضي، قتل 55 سجينًا في مواجهات استمرت يومين في عدد من سجون ولاية أمازونيا بشمال البرازيل أيضًا.
في مطلع 2017، تسببت أعمال شغب دامية بمقتل نحو مئة سجين خلال شهر في عدد من ولايات شمال البلاد، قتل معظمهم بوحشية وقطعت رؤوس بعضهم وانتزعت أحشاؤهم في بعض الأحيان.
في أواخر مايو/أيار الماضي، عثرت السلطات البرازيلية على ما لا يقل عن 40 سجينًا مخنوقين، في سجن بمدينة ماناوس.
في سبتمبر/أيلول الماضي قُتل سبعة سجناء في تمرد وقع في سجن آلتاميرا نفسه وكان هدفه بحسب السلطات محاولة هروب سجناء.
تنسب السلطات هذه المجازر إلى مواجهات بين عصابات متنافسة لتهريب المخدرات تعتبر الشمال منطقة استراتيجية لنقل مادة الكوكايين التي يتم إنتاجها في كولومبيا وفنزويلا وبوليفيا.