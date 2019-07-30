تونس: الهيئة العليا المستقلة تعلن جدول الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، جدول انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في 15 سبتمبر/أيلول مشيرا أن تقديم طلبات الترشح سيكون من 2 إلى 9 أغسطس/آب المقبل

تصريحات نبيل بفون رئيس الهيئة العليا للانتخابات:

الفترة من 11 إلى 14 أغسطس/ أب المقبل، ستكون فرصة للمترشحين لمراجعة مطالب الترشح وتدارك النقائص في وثائق الترشح.

الفترة من 15 إلى 31 من الشهر نفسه، ستتخصص للبت في نزاعات الترشح، فيما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين نهاية الشهر ذاته.

الحملة الانتخابية للرئاسية ستمتد 12 يوما، من 2 إلى 13 سبتمبر/ المقبل، والصمت الانتخابي يبدأ يوم 14، ويجري الاقتراع يوم 15، أما الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسة فيكون يوم 17 من الشهر نفسه.

في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في غضون 88 يوما من تولي محمد الناصر، منصب الرئاسة المؤقتة (بدأها في 25 يوليو/تموز الجاري)".

في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإن أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبذلك سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ 47 يوما.

تقترح هيئة الانتخابات، تعديل البند 49 من القانون الانتخابي لتوحيد البت الطعون في نتائج الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية خلال 34 يوما.

ومن المنتظر أن تتجه الهيئة للبرلمان لتعديل البند 49 من القانون الانتخابي.

وأدت وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قبل بضعة أشهر من انتهاء ولايته، إلى تسريع الجدول الزمني الانتخابي مع انتخابات رئاسية في أقل من 50 يوما.

تونس تعلن رزنامة الرئاسيات المبكرة المقررة في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل (غيتي)

مواقف الأحزاب السياسية:

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي: الحركة ستعلن عن موقفها من رزمانة الانتخابات خلال يومين أو ثلاثة، وذلك بعد إيداع ملف ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، على رأس قائمة الحركة بدائرة تونس 1.

الغنوشي أكد أن حركة النهضة ستحسم خلال اليومين المقبلين موقفها بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة (رويترز)