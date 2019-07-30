البث الحي
سياسة|تونس

تونس: الهيئة العليا المستقلة تعلن جدول الانتخابات الرئاسية

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون
30/7/2019

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نبيل بفون، جدول انتخابات الرئاسة المبكرة المقررة في 15 سبتمبر/أيلول مشيرا أن تقديم طلبات الترشح سيكون من 2 إلى 9 أغسطس/آب المقبل

تصريحات نبيل بفون رئيس الهيئة العليا للانتخابات:
  • الفترة من 11 إلى 14 أغسطس/ أب المقبل، ستكون فرصة للمترشحين لمراجعة مطالب الترشح وتدارك النقائص في وثائق الترشح.
  • الفترة من 15 إلى 31 من الشهر نفسه، ستتخصص للبت في نزاعات الترشح، فيما سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين نهاية الشهر ذاته.
  • الحملة الانتخابية للرئاسية ستمتد 12 يوما، من 2 إلى 13 سبتمبر/ المقبل، والصمت الانتخابي يبدأ يوم 14، ويجري الاقتراع يوم 15، أما الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسة فيكون يوم 17 من الشهر نفسه.
  •  في حال انتخاب رئيس للجمهورية من الجولة الأولى، فإن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون في غضون 88 يوما من تولي محمد الناصر، منصب الرئاسة المؤقتة (بدأها في 25 يوليو/تموز الجاري)".
  • في حال عدم انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى، فإن أقصى أجل لإجراء الجولة الثانية سيكون في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وبذلك سيتم تجاوز المدة الرئاسية المؤقتة بـ 47 يوما.
  • تقترح هيئة الانتخابات، تعديل البند 49 من القانون الانتخابي لتوحيد البت الطعون في نتائج الدورتين الأولى والثانية من الانتخابات الرئاسية خلال 34 يوما.

ومن المنتظر أن تتجه الهيئة للبرلمان لتعديل البند 49 من القانون الانتخابي.

وأدت وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، قبل بضعة أشهر من انتهاء ولايته، إلى تسريع الجدول الزمني الانتخابي مع انتخابات رئاسية في أقل من 50 يوما.

تونس تعلن رزنامة الرئاسيات المبكرة المقررة في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل (غيتي)
مواقف الأحزاب السياسية:
  • رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي: الحركة ستعلن عن موقفها من رزمانة الانتخابات خلال يومين أو ثلاثة، وذلك بعد إيداع ملف ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، على رأس قائمة الحركة بدائرة تونس 1.
الغنوشي أكد أن حركة النهضة ستحسم خلال اليومين المقبلين موقفها بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة (رويترز)
  • الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي: نؤيد مقترح الهيئة من أجل الضغط على آجال البت في الطعون ومراجعة القانون الانتخابي.
  • أمين عام حزب مشروع تونس، محسن مرزوق: نحن مع توجه الهيئة في معاينة الإشكال المتعلق باختصار آجال الطعون وتنقيح القانون الانتخابي. 
  • مرزوق: يجب تنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية بالتزامن (في 6 أكتوبر/ تشرين أول) من أجل "السماح لجميع المرشحين بالحصول على نفس الفرص.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)