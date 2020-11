تقرير: مهاجمة ترمب لمدن أمريكية جزء من استراتيجيته الانتخابية

قال تقرير لموقع "أكسيوس" الأمريكي إن سخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من مدينة بالتيمور وانتقاداته لنائبها، تأتي ضمن استراتيجيته لتشويه سمعة المدن المعروفة بميلها للديمقراطيين.

التفاصيل:

Baltimore’s numbers are the worst in the United States on Crime and the Economy. Billions of dollars have been pumped in over the years, but to no avail. The money was stolen or wasted. Ask Elijah Cummings where it went. He should investigate himself with his Oversight Committee!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2019