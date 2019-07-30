تبادل الاتهامات بين التحالف والحوثيين بعد قصف سوق بصعدة

ذكر مصدر طبي ووسائل إعلام حوثية، أن أكثر من عشرة مدنيين بينهم أطفال قتلوا في هجوم على سوق بمحافظة صعدة في شمال اليمن، الاثنين.
التفاصيل:
- مدير مستشفى الجمهورية المحلي قال لـ"رويترز" إن 13 شخصًا قتلوا وأصيب 23 آخرون في ضربات جوية بمديرية قطابر نفذها التحالف السعودي الإماراتي.
- تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين ذكر أن عدد القتلى ارتفع إلى 14.
- وزير الإعلام في حكومة اليمن المدعومة من السعودية، معمر الإرياني، قال على تويتر إن الحوثيين أطلقوا صواريخ كاتيوشا على السوق، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 20 آخرين.
- العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف قال في بيان: ما قامت به المليشيات الحوثية من اعتداء على سوق آل ثابت هو عمل إرهابي نكاية بالمواطنين اليمنيين وقبائل آل ثابت.
- أظهرت صور نقلتها وكالة "رويترز" أكثر من تسع جثث، بعضها أشلاء، قرب المشرحة.
- صالح قربان، مدير المستشفى المحلي، قال إن هناك طفلان بين الشهداء و11 طفلا بين المصابين.
- بحسب وكالة "فرانس برس" أعلن أطباء يمنيون أن 13 مدنيًا، بينهم طفلان، قتلوا في قصف مدفعي سعودي استهدف السوق، وذلك ردًا على هجوم شنه الحوثيون على قاعدة عسكرية سعودية.
- القصف المدفعي أسفر كذلك عن إصابة 26 شخصًا، بينهم 12 طفلًا، بجروح، بحسب ما ذكر أطباء محليون.
- قناة المسيرة نشرت على موقعها الإلكتروني صورًا لجثث ممددة أرضًا وصور جرحى يتلقون العلاج، مؤكدة أن هؤلاء جمعيًا هم ضحايا القصف المدفعي السعودي على سوق آل ثابت الشعبي.
خلفيات:
- اليمن منذ 2014 نزاعًا بين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا. وقد تصاعدت حدة هذا النزاع مع تدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعمًا للحكومة.
- الحرب أوقعت حوالى 10 آلاف قتيل وأكثر من 56 ألف جريح منذ 2015 بحسب منظمة الصحة العالمية، غير أن عددًا من المسؤولين في المجال الإنساني يعتبرون أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.
- لا يزال هناك 3,3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24,1 مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم حاليًا.
- تتهم السعودية إيران بتزويد الحوثيين بأسلحة متطورة، وهو ما تنفيه طهران.
- في أغسطس/آب 2018، قتل عشرات الأشخاص، وبينهم أطفال كانوا في حافلة، في ضربات جوية نفذها التحالف على سوق بصعدة في هجوم قال التحالف في البداية إنه استهدف قاذفات صواريخ ثم قال لاحقا إنه غير مبرر.