تبادل الاتهامات بين التحالف والحوثيين بعد قصف سوق بصعدة

ذكر مصدر طبي ووسائل إعلام حوثية، أن أكثر من عشرة مدنيين بينهم أطفال قتلوا في هجوم على سوق بمحافظة صعدة في شمال اليمن، الاثنين.

التفاصيل:

مدير مستشفى الجمهورية المحلي قال لـ"رويترز" إن 13 شخصًا قتلوا وأصيب 23 آخرون في ضربات جوية بمديرية قطابر نفذها التحالف السعودي الإماراتي.

تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين ذكر أن عدد القتلى ارتفع إلى 14.

وزير الإعلام في حكومة اليمن المدعومة من السعودية، معمر الإرياني، قال على تويتر إن الحوثيين أطلقوا صواريخ كاتيوشا على السوق، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 20 آخرين.

العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف قال في بيان: ما قامت به المليشيات الحوثية من اعتداء على سوق آل ثابت هو عمل إرهابي نكاية بالمواطنين اليمنيين وقبائل آل ثابت.

أظهرت صور نقلتها وكالة "رويترز" أكثر من تسع جثث، بعضها أشلاء، قرب المشرحة.

قصف سوق شعبي بصعدة أسفر عن مقتل نحو 14 مدنيا بينهم طفلان (رويترز)

صالح قربان، مدير المستشفى المحلي، قال إن هناك طفلان بين الشهداء و11 طفلا بين المصابين.

بحسب وكالة "فرانس برس" أعلن أطباء يمنيون أن 13 مدنيًا، بينهم طفلان، قتلوا في قصف مدفعي سعودي استهدف السوق، وذلك ردًا على هجوم شنه الحوثيون على قاعدة عسكرية سعودية.

القصف المدفعي أسفر كذلك عن إصابة 26 شخصًا، بينهم 12 طفلًا، بجروح، بحسب ما ذكر أطباء محليون.

(رويترز)

قناة المسيرة نشرت على موقعها الإلكتروني صورًا لجثث ممددة أرضًا وصور جرحى يتلقون العلاج، مؤكدة أن هؤلاء جمعيًا هم ضحايا القصف المدفعي السعودي على سوق آل ثابت الشعبي.

(رويترز)

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