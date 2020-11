"الشيوخ" يفشل في تخطي فيتو ترمب بشأن بيع أسلحة للسعودية

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، في تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترمب الأربعاء الماضي، ضد تشريع صادق عليه الكونغرس، لمنع بيع أسلحة معينة للإمارات والسعودية.

تفاصيل التصويت

تبرير ترمب

ديمقراطيون ضد الفيتو

I wonder why Donald Trump vetoed our historic legislation to end U.S. involvement in the brutal bombing of Yemen. Who benefits from that?

Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, and General Dynamics: the four corporations making 90 percent of the weapons that we sell to Saudi Arabia. https://t.co/edxwSYnwO0

— Bernie Sanders (@SenSanders) July 29, 2019