"الشيوخ" يفشل في تخطي فيتو ترمب بشأن بيع أسلحة للسعودية

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الإثنين، في تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترمب الأربعاء الماضي، ضد تشريع صادق عليه الكونغرس، لمنع بيع أسلحة معينة للإمارات والسعودية.

تفاصيل التصويت

في أول جولة من ثلاث جولات منفصلة، لم يصل مجلس الشيوخ إلى أغلبية الثلثين التي كان يحتاجها لتجاوز حق النقض.

45 عضوًا في مجلس الشيوخ صوتوا لصالح تجاوز فيتو الرئيس، وهو أقل من أغلبية الثلثين المطلوبة قانونيًا لتجاوز الفيتو.

صوت خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين -وعددهم 53- لصالح تجاوز فيتو ترمب، فيما امتنع 15 عضوًا جمهوريًا عن التصويت.

كان التصويت مشابهًا في الجولتين التاليتين لتجاوز حق النقض الذي استخدمه ترمب أيضًا ضد تشريع يمنع مبيعات أسلحة إضافية للسعودية والإمارات ودول أخرى.

تبرير ترمب

الكونغرس صادق في وقت سابق هذا الشهر، بأغلبية بسيطة على قرارات حظر بيع الأسلحة.

في مايو/أيار، أكدت إدارة ترمب أنها ستمضي قدمًا في صفقة أسلحة قيمتها ثمانية مليارات دولار، متجاوزة مراجعة الكونغرس.

ترمب يقول إن قطع مبيعات السلاح للسعودية سيقوض علاقات واشنطن بحليف قديم وسيضر بقدرتها التنافسية.

استياء الكونغرس من السعودية، ازداد بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية بتركيا العام الماضي.

الكونغرس يهدف إلى الضغط على السعودية لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، وبذل المزيد من الجهد لتفادي سقوط ضحايا مدنيين في حرب اليمن.

"الشيوخ" يفشل في تجاوز فيتو ترامب (غيتي)

ديمقراطيون ضد الفيتو

السيناتور الديموقراطي بن كاردين، أعرب عن أسفه لعد تصويت زملائه الجمهوريين ضد الفيتو الرئاسي.

كاردين اعتبر أن قرار زملائه هذا تخلي عن المسؤولية في مراقبة عمل السلطة التنفيذية.

كاردين: على الولايات المتحدة واجب قانوني وأخلاقي في آن معًا لضمان أن الأسلحة الأمريكية لا تستخدم في قمع حقوق الإنسان أو ارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين أبرياء.

السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ روبرت مينينديز، قال قبل التصويت، إن ثمة حاجة ملحة لمراجعة العلاقات مع السعودية.

مينينديز أشار إلى أن مبيعات الأسلحة لن تدعم السعودية والإمارات في مواجهة التهديدات الإيرانية.

مينينديز: هناك أسباب لحظر مبيعات الأسلحة للسعودية، منها الضربات الجوية الإجرامية في اليمن التي دمرت مواقع مدنية.

المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز، انتقد ترمب بسبب استخدامه حق الفيتو بشأن بيع الأسلحة للسعودية.

ساندرز قال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: أتساءل لماذا استخدم دونالد ترمب الفيتو لإنهاء تدخل أمريكا بالقصف الوحشي لليمن، من المستفيد من ذلك؟

I wonder why Donald Trump vetoed our historic legislation to end U.S. involvement in the brutal bombing of Yemen. Who benefits from that? Raytheon, Boeing, Lockheed Martin, and General Dynamics: the four corporations making 90 percent of the weapons that we sell to Saudi Arabia. https://t.co/edxwSYnwO0 — Bernie Sanders (@SenSanders) July 29, 2019

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