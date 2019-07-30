السودان: مظاهرات تندد بأحداث الأبيض.. والبرهان: جريمة غير مقبولة (فيديو)

أكد رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أن مقتل متظاهرين في مسيرة الإثنين في الأبيض بولاية شمال كردفان يعتبر "جريمة غير مقبولة"، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

التفاصيل:

البرهان قال في تصريحات لمجموعة صحفيين نقلها التلفزيون الرسمي "ما حدث في الأُبيض أمر مؤسف وحزين، وقتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة"، في إشارة لمقتل خمسة متظاهرين من بينهم أربعة طلاب بالثانوي في المدينة الواقعة في وسط البلاد.

قتل المتظاهرين الخمسة وإصابة 62 آخرين كان خلال مسيرة لطلاب مدارس ضد النقص في الغذاء والوقود في الأُبيض.

على الإثر، أعلن حاكم ولاية شمال كردفان فرض حظر تجول ليلي في الأُبيض، وثلاث مدن أخرى، إضافة إلى تعليق الدراسة في المرحلتين الأساسية والثانوية.

جاء مقتل المتظاهرين عشية استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، والمقررة الثلاثاء.

ولاية شمال كردفان أعلنت، الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق في أحداث مدينة الأبيض مركز الولاية، وفق وكالة الأنباء السودانية.

الولاية أوضحت أنه "تم تكوين لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق، وسيتم تقديم كل متسبب في هذه الأحداث إلى المحاكمة العادلة"، دون تفاصيل حول أعضاء اللجنة.

مظاهرات غاضبة

بمظاهرات غاضبة ودعوات للمحاسبة، استهل السودانيون يومهم بالعاصمة الخرطوم وبعدد من مدن البلاد، الثلاثاء، تنديدا بأحداث مدينة الأبيض.

خرجت مظاهرات طلابية في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، مع بداية اليوم الدراسي، وفق شهود عيان.

قال شهود عيان إن المئات من طلاب المدارس بمدينة أم درمان غربي الخرطوم، تظاهروا صباح الثلاثاء، رافعين شعارات تندد بمقتل الطلاب في مدينة الأبيض.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة والقصاص من قتلة الطلاب.

تظاهر المئات من طلاب جامعتي "كرري" و"الأحفاد" (خاصة) وسط مدينة أم درمان، تنديدا بأحداث مدينة الأبيض، والمطالبة بالعدالة والسلطة المدنية.

في حي الخرطوم 3 المجاور لوسط العاصمة السودانية، حيث تنتشر المدارس الثانوية، خرج المئات من الطلاب والطالبات مرددين شعار "الشعب يريد قصاص الشهيد".

امتنع عدد من أولياء الأمور عن إرسال أبنائهم إلى المدارس، الثلاثاء، وخصوصا ممن لا يزالون منهم بالمرحلة الأساسية.

في مدينة بحري شمال الخرطوم، لا يبدو المشهد مختلفا كثيرا؛ حيث تظاهر المئات من الطلاب، وفق شهود عيان.

في مدينة "النهود" بولاية شمال كردفان خرج مئات الطلاب والطالبات في تظاهرة حاشدة.

نظم طلاب وطالبات المدارس بمدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) موكبا حاشداً تضامنا مع طلاب الأبيض.

احتشد مئات الطلاب في مدينة كسلا (شرق) أمام وزارة التربية والتعليم تنديداً بأحداث مدينة الأبيض، وطالبوا بالقصاص للشهداء والجرحى.

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