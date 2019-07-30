إشعال النار في صبي مسلم بالهند لرفضه ترديد هتافات هندوسية

قال صبي مسلم في الهند إن عددا من الأشخاص أضرموا النار فيه بعدما رفض ترديد أغنية هندوسية.

ما القصة؟

صبي مسلم يبلغ من العمر 15 عاما قال إن 4 أشخاص في مقاطعة تشاندولي بولاية أوتار براديش شمالي الهند أشعلوا النار فيه بعدما رفض ترديد أغنية "جاي شري رام" والتي تعني "يحيى الإله راما".

وقع الحادث مساء (الأحد) ونقل الصبي إلى مستشفى "كبير شورا" بمنطقة فاراناسي.

مجلة "أوتلوك إنديا" قالت إن الصبي في حالة خطيرة ويعاني من حروق في 60٪ من جسده.

قال الصبي في إفادته عبر كاميرا المستشفى: "كنت أسير على جسر دوداري عندما خطفني أربعة رجال. ربط اثنان منهم يدي وبدأ الثالث في صب الكيروسين. وبعد ذلك أشعلوا النار في وهربوا".

الصبي قال في وقت لاحق إنه أُجبر على ترديد أغنية "جاي شري رام".

Chandauli: Family of a 17-yr-old boy, Khalid, alleged he was set ablaze by some people when he refused to chant 'Jai Sri Ram'.SP Chandauli says that boy has given different statements which were found to be false in investigation, eye witness saw him setting himself ablaze.(28.7) pic.twitter.com/KpfaepUGBj — ANI UP (@ANINewsUP) July 29, 2019

الشرطة تشكك:

الشرطة شككت في هذه الرواية وقالت إن تصريحات الصبي متناقضة.

نقلت صحيفة "إنديا توداي" عن الشرطة في مقاطعة تشاندولي قولها إن الصبي هو الذي أشعل النار في نفسه.

وكالة أنباء"إيه إن آي" نقلت عن كومار سينغ، مدير شرطة تشاندولي، قوله إن الصبي قدم إفادات مختلفة للحادث وإن روايته تبدو "مريبة".

سينغ زعم أن شهودا رأوا الشاب وهو يشعل النار في نفسه.

ليست المرة الأولى: