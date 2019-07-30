البث الحي
سياسة|إثيوبيا

إثيوبيا تزرع أكثر من 350 مليون شجرة في يوم واحد

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أثناء مشاركته في الحملة
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أثناء مشاركته في الحملة
30/7/2019

زرع الاثيوبيون أكثر من 350 مليون شجرة في يوم واحد، ضمن مبادرة وطنية قال المسؤولون إنها تمثل رقما قياسيا عالميا.

التفاصيل:
  • جيتاهون موكوريا، وزير الابتكار والتكنولوجيا في إثيوبيا قال إن أكثر من 353 مليون شتلة شجرة زرعت في 12 ساعة يوم الإثنين.
  • أعلنت شركة "فانا برودكاستينغ كومباني" الحكومية قالت إن المواطنين تجاوزوا الهدف الأولي للمبادرة المتمثل في غرس 200 مليون شجرة في يوم واحد.
  • هذه المبادرة تأتي ضمن حملة أعلنتها إثيوبيا لزراعة الأشجار تهدف إلى غرس 4 مليارات شجرة خلال الفترة من مايو/أيار إلى أكتوبر/تشرين الأول.
  • صرح مسؤولون بأن هذه الحملة حققت حتى الآن زراعة أكثر من 2.6 مليار شجرة في جميع أنحاء البلاد.

  • تهدف المبادرة الطموحة لرئيس الوزراء أبي أحمد إلى المساعدة في استعادة المشهد الطبيعي الأخضر للبلاد الذي يقول الخبراء إنه يتآكل سريعا بسبب إزالة الغابات وتغير المناخ.
  • شارك رئيس الوزراء أبي أحمد بنفسه في هذه المبادرة وقام بزراعة عدد من الأشجار جنوب البلاد. 
  • قال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدة على تويتر أمس الإثنين: "إثيوبيا تستعد اليوم لتحطيم الرقم القياسي العالمي من أجل إرث أخضر".
  • انضمت العديد من المنظمات الدولية ومجتمع الأعمال إلى المواطنين الإثيوبيين في حملة زراعة الأشجار التي تهدف إلى تجاوز الرقم القياسي لزراعة الأشجار في يوم واحد والذي سجلته الهند عام 2017 بزراعة 66 مليون شجرة في يوم واحد. 
  • لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية قد سجلت هذا الرقم أم لا.
  • لكن مكتب رئيس الوزراء صرح بأن الحكومة طورت برمجيات مخصوصة للمساعدة في إحصاء الأشجار التي زرعت.

خلفية:
  • وفقًا لمنظمة "فارم أفريكا"، وهي منظمة تعمل في مجال إدارة الغابات في إثيوبيا، فإن الأشجار تغطي أقل من 4٪ من أراضي إثيوبيا الآن.
  • يمثل هذا انخفاضا حادا في عدد الأشجار التي كانت تغطي نحو 30٪ من الأراضي في إثيوبيا نهاية القرن التاسع عشر.
  • ساهم في إزالة الغابات عدد من العوامل أبرزها: النمو السريع في أعداد السكان، والحاجة إلى المزيد من الأراضي الزراعية، واستخدام الغابات بشكل غير مستدام، وتغير المناخ.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

"مجموعة العشرين" ستوزع 2 مليار جرعة لقاح كورونا على العالم

القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين (رويترز)

وزير الخارجية السعودي: العلاقات مع تركيا "طيبة ورائعة"

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز ـ أرشيف)

السعودية تؤيد التطبيع الكامل مع إسرائيل.. لكن بشرط

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (رويترز)

قمة العشرين.. ترمب تحدث عن "عمله المذهل" ثم انسحب للعب الغولف

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وهو يلعب الغولف
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

جنرال أرميني ينتقد روسيا ويكشف سبب عدم استخدام طائرات سوخوي ضد أذربيجان

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)