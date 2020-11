إثيوبيا تزرع أكثر من 350 مليون شجرة في يوم واحد

زرع الاثيوبيون أكثر من 350 مليون شجرة في يوم واحد، ضمن مبادرة وطنية قال المسؤولون إنها تمثل رقما قياسيا عالميا.

التفاصيل:

PM Abiy calls upon everyone in #Ethiopia to go out and #PlantYourPrint . #PMOEthiopia pic.twitter.com/leQdUBv849

خلفية:

Today #Ethiopia is set in our attempt to break the world record together for a #GreenLegacy. The 12hr countdown has begun.

ዛሬ በነቂስ ወተን #አረንጓዴአሻራ አብረን እያኖርን የአለም ክብረ ወሰን ለመስበር እንተክላለን:: #PMOEthiopia pic.twitter.com/9yTbi2IUPb

