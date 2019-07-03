وول ستريت جورنال: الإمارات تسعى للنجاة بنفسها من الحرب في اليمن

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الإمارات تسعى إلى سحب معظم قواتها من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، كي تنجو بنفسها من الحرب المتواصلة منذ أربع سنوات.

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