وول ستريت جورنال: الإمارات تسعى للنجاة بنفسها من الحرب في اليمن

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن الإمارات تسعى إلى سحب معظم قواتها من التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، كي تنجو بنفسها من الحرب المتواصلة منذ أربع سنوات.
التفاصيل:
- في الأسابيع الأخيرة، بدأت أبو ظبي سحب الدبابات والمروحيات الهجومية من اليمن، وفقا لمسؤولين غربيين.
- المسؤولون قالوا إن الإمارات سحبت أيضا مئات الجنود الذين كانوا متمركزين على ساحل البحر الأحمر، بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية التي تعد البوابة الرئيسية للبلاد للمساعدات الإنسانية.
- القرار الإماراتي تأثر بالمعارضة المتزايدة في واشنطن للحملة العسكرية التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن.
- تخشى أبو ظبي كذلك من أن تكون واحدة من أهداف طهران الانتقامية إذا أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن ضربات عسكرية على إيران، بحسب مسؤولين مطلعين على الخطط الإماراتية.
- المسؤولون قالوا إن أبو ظبي تهدف إلى إعادة توجيه جهودها في اليمن للتركيز على محاربة تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة وغيرهما من الجماعات المتطرفة.
- هذه الخطوة أثارت بعض المخاوف من شركاء أبو ظبي الأمريكيين والسعوديين من أن الانسحاب قد يبدو أنه انتصار للحوثيين وحلفائهم الإيرانيين.
- ليس من الواضح كيف ستستجيب السعودية أو التحالف العسكري الذي تقوده للتحركات الإماراتية.
- ساهمت الإمارات بجهود رئيسية خلال الحرب في اليمن، عبر جمع المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ بعض العمليات العسكرية، وتقديم الدعم الحيوي للقوات اليمنية التي تقاتل الحوثيين.