البث الحي
سياسة

واشنطن تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف حفتر على تاجوراء

الدمار الذي لحق بمركز المهاجرين في تاجوراء بعد الغارة
الدمار الذي لحق بمركز المهاجرين في تاجوراء بعد الغارة
3/7/2019

فشل مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الأربعاء، في إصدار بيان بشأن القصف الذي استهدف مركز احتجاز مهاجرين في تاجوراء شرقي العاصمة الليبية، طرابلس.

واستهدفت غارة جوية شنتها اقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ملجأ للمهاجرين غير النظاميين في منطقة تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، فجر الأربعاء، وأسفرت عن 60 قتيلا ونحو 130 جريحا.

وعرقلت الولايات المتحدة إصدار البيان الذي قدمته بريطانيا، وكان سيُدين الضربة الجوية ويدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى طاولة الحوار، حسب ما قالت مصادر دبلوماسية.

تصريحات رئيس مجلس الأمن:
  • قال رئيس مجلس الأمن السفير غوستافو ميزا – كوادرو للصحفيين: "لم نتمكن من إصدار بيان  وسوف نواصل النظر في الملف الليبي وهناك جلسة مجدولة سلفا للمجلس بشأن ليبيا ستعقد يوم 29 يوليو/ تموز الجاري وإذا استدعت الظروف فقد نعقد جلسة أخرى قبل ذلك الموعد".
  • ردا على أسئلة الصحفيين بشأن الدولة أو الدول التي اعترضت على إصدار بيان، قال رئيس المجلس "لا أريد التحدث عن ذلك. فجميع الأعضاء أدانوا الهجوم خلال الجلسة".
  • تابع في ذات السياق: "أعتقد أنه يتعين على جميع أعضاء المجلس مساندة الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة".
  • حول دعوة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بضرورة إجراء تحقيق مستقل لتحديد المسؤولين عن الهجوم، اكتفي رئيس المجلس بقوله: "جميعنا يدعم البيان القوي الذي قاله الأمين العام بضرورة تطبيق مبدأ المحاسبة".

والقصف نفذته طائرات حربية تابعة للواء متقاعد خليفة حفتر، واستهدف مقرًا لإيواء المهاجرين بتاجوراء.

واشنطن عرقلت بيان مجلس الأمن:
  • قال دبلوماسيون غربيون شاركوا في الجلسة إن وفد الولايات المتحدة الأمريكية اعترض على صياغة مشروع بيان خلال جلسة المشاورات المغلقة.
  • أوضح الدبلوماسيون الذين تحدثوا، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، أن مشروع البيان تضمن إدانة قوية للقصف الجوي، كما تضمن الإشارة الي قوات حفتر؛ مما أدى إلى اعتراض المندوب الأمريكي.
  • أوضح الدبلوماسيون أن وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، قدمت إحاطة لأعضاء المجلس ذكرت فيها أن 53 شخصًا على الأقل قُتلوا في الغارة الجوية.
  • قالت ديكارلو في إحاطتها إن حوالي 200 مهاجر ولاجئ من مركز احتجاز تاجوراء يقال إنهم كانوا يجلسون في حقل مفتوح مساء الأربعاء في انتظار أن يتم إجلاؤهم إلى ملجأ آخر.
  • ديكارلو أبلغت أعضاء المجلس أن السلطات الليبية واصلت نقل المهاجرين لمركز تاجوراء على الرغم من تحذيرات سابقة لمنظمات إنسانية بأنهم قد يكونون معرضين لهجمات في هذا المكان، وهذا ما حدث في هجوم الثلاثاء، وفق الدبلوماسيين.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن القصف الجوي على مركز المهاجرين أسقط 44 قتيلا و130 مصابا.

ودعت حكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه "جرائم الحرب"، التي ترتكبها قوات حفتر التي اتهمتها الحكومة بارتكاب الهجوم.

قوات حفتر تعلن مسؤوليتها:
  • أحمد المسماري، الناطق باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر أكد مسؤوليتها عن قصف مركز اللاجئين.
  • قال في مؤتمر صحفي إن المكان المستهدف هو مقر لكتيبة عسكرية ومخزن للذخائر، جرى قصفه مرات عدة في السابق. وأشار إلى تنبيه قواته لعدم الاقتراب من المراكز العسكرية على حد قوله، واتهم قوات حكومة الوفاق الوطني بنقل لاجئين أفارقة إلى الموقع.

وكان متحدث باسم قوات حفتر قد قال في وقت سابق إن قواته الجوية دمرت الأربعاء غرفة التحكم الرئيسية للطائرات المسيرة داخل القطاع العسكري بالمطار.

جدير بالذكر أن قوات حفتر كانت قد أعلنت، الإثنين الماضي، أنها ستبدأ توجيه ضربات جوية مكثفة على أهداف في طرابلس بعد "استنفاد كل الوسائل التقليدية" للحرب، وبعد أن فشلت في السيطرة على العاصمة بعد ثلاثة أشهر من القتال، وخسرت قاعدة انطلاقها الرئيسية في غريان قبل أسبوع.

وفي 4 أبريل/ نيسان الماضي، بدأت قوات "حفتر" عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

ليبيا.. تخريج أول دفعة متدربين على يد الجيش التركي (فيديو)

(الجزيرة)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)

موقع أمريكي: أسر مسلمي الأويغور تحرق كتبها عن الإسلام لهذا السبب

السلطات الصينية أجبرت جميع المساجد تقريبا في عدة مقاطعات على إزالة قبابها وحروفها العربية (غيتي)
الأكثر قراءة

محمد بن زايد لأوباما: إذا حكم الإخوان مصر سيسقط 8 قادة عرب

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما (يمين) وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يسار) (موافع التواصل)

فرنسا تهاجم وزيرة باكستانية شبهت هجوم ماكرون على المسلمين بـ"النازية"

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

المدخل الرئيسي لفندق ريتز كارلتون في الرياض (غيتي)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)