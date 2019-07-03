واشنطن تطلب "معلومات إضافية" عن أسلحة أمريكية ضبطت في ليبيا

قالت حكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، إن واشنطن طلبت منها معلومات إضافية حول الأسلحة الأمريكية التي ضبطت في مدينة غريان.

التفاصيل:

المتحدث باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق محمد القبلاوي قال في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس "أبلغتنا واشنطن أنها تأخذ ملف ضبط أسلحة أمريكية في غريان على محمل الجد".

القبلاوي: (واشنطن) طلبت عبر سفارتنا في الولايات المتحدة تزويدها بمعلومات إضافية لمعرفة طريقة وصولها إلى قوات حفتر.

القبلاوي: نرحب بالقرار الأمريكي بفتح تحقيق عاجل عن طريقة وصول مثل هذه الأسلحة لقوات حفتر.

القبلاوي: الإدارة الأمريكية أكدت دعمها لحكومة طرابلس التي تعتبرها شريكا هاما خاصة على مستوى التعاون في مكافحة الإرهاب.

القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، أعلنت العثور على صواريخ أمريكية مضادة للدروع من طراز جافلين بعد طردها قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من مدينة غريان وسيطرتها عليها في السادس والعشرين من شهر يونيو/ حزيران الجاري.

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