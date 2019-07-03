نائب أردني يدعو إلى "تفجير" أنبوب الغاز الإسرائيلي إلى بلاده

دعا نائب أردني إلى "تفجير" الأنبوب الذي ينقل الغاز الإسرائيلي إلى بلاده، داعيا الأردنيين إلى توقيع "ميثاق شرف" بعدم السماح بمرور هذا الغاز داخل الأراضي الأردنية.

التفاصيل:

الاقتراح جاء من النائب طارق خوري خلال مداخلة في مؤتمر نظمته كتلة الإصلاح النيابية، التي تضم 14 نائبا، عن اتفاق الغاز مع إسرائيل.

خوري: اقترح توقيع ميثاق شرف.. كل واحد حر في الأردن أن يضحي بروحه وبأولاده لأجل تفجير أي خط غاز يمر داخل الأراضي الأردنية ونكون كلنا مشروع شهداء.

خوري: اقترح أن نوقع ميثاق شرف أن خط الغاز هذا لن نسمح له بالمرور بأي (سنتيمتر) من الأراضي الأردنية.

دعا النائب في البرلمان الأردني طارق خوري اليوم الأربعاء الأردنيين لتوقيع ميثاق شرف لتفجير خط الغاز الاسرائيلي الذي يمر بالأراضي الأردنية.@TarekSamiKhoury pic.twitter.com/c3kHZVwYn7 — Mohammed al Ersan (@JournalistErsan) July 3, 2019

النائب صالح العرموطي عضو كتلة الإصلاح النيابية اتهم حكومة بلاده بخداع الشعب وتقديم معلومات غير صحيحة بشأن اتفاقية الغاز الموقعة مع إسرائيل.

العرموطي أشار إلى أن بنود الاتفاقية التي حصل عليها والتي أخفتها الحكومة الأردنية تؤكد أن الاتفاق قد تم بين دولتين وليس بين شركتين كما كانت تعلن الحكومة.

العرموطي أكد أن الاتفاقية باطلة بحكم القانون، قائلا إنها تتضمن بنودا يمكن للأردن الاعتماد عليها في إلغاء الاتفاق دون دفع الشرط الجزائي البالغ 1.5 مليار دولار.

العرموطي: هذه الاتفاقية مرفوضة شعبيا وقانونيا وسياسيا وأخلاقيا. إذا لم تسقط الحكومة هذه الاتفاقية فنحن سنحجب الثقة عنها.

العرموطي: مجلس النواب يرفض بالإجماع هذه الاتفاقية، وهناك توجه عام لدى مجلس النواب بحجب الثقة عن الحكومة ومحاكمة الوزراء (المسؤولين عن توقيع هذا الاتفاق) وهذا حق مشروع.

العرموطي يكشف عن تظليل الحكومه. للمجلس النواب وللشعب بالنسبة لاتفاقية الغاز #صالح_العرموطي pic.twitter.com/vbDQNKSCKB — mutaz alrbehat (@meezo_86) July 3, 2019