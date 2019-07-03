مقتل مطلوب للأمن بعد تفجير نفسه في العاصمة التونسية

هز انفجار، مساء أمس الثلاثاء، حي الانطلاقة غربي العاصمة التونسية، وذلك خلال عملية قامت بها قوات أمنية؛ لمحاصرة أحد المسلحين المطلوبين، والتي انتهت بالقضاء عليه.

مسلح مطلوب يفجر نفسه في العاصمة التونسية:

قالت وزارة الداخلية التونسية في وقت مبكر الأربعاء إنه لم تقع أي خسائر بعدما فجر "إرهابي" يرتدي حزاما ناسفا نفسه بعد أن حاصرته قوات الأمن بحي الانطلاقة في العاصمة تونس.

في وقت سابق، قال شهود إن رجلا فجر نفسه في الحي بعد أن حاصرته الشرطة. وسمع شهود دوي انفجار قوي ورأوا أشلاء الرجل متناثرة على الأرض بينما طوقت قوات الأمن المكان.

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق لوكالة "رويترز" إن الشرطة فتحت النار على أيمن السميري الذي كانت الوزارة قد نشرت صورته وقالت إنها تطلب مساعدة المواطنين في البحث عن هذا "الإرهابي الخطير".

تابعت الداخلية قائلة "أنه لا صحة للشائعات التي يتم تداولها بخصوص وجود امرأة كانت ترافقه أو ارتدائه لزي نسائي".

قالت الداخلية في بيان "على إثر عملية مطاردة مطولة للعنصر الإرهابي الفار أيمن السميري، تمت محاصرته من قبل دوريات تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بحي الانطلاقة بالعاصمة، وأثناء إطلاق النار عليه عمد إلى تفجير نفسه باستعمال حزام ناسف كان يرتديه ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية".

وكان مسلحان فجرا نفسيهما في هجومين منفصلين على الشرطة الخميس الماضي في مكانين مختلفين من العاصمة تونس مما أسفر عن مقتل رجل أمن وجرح 8 اخرين منهم 5 من رجال الامن. وأعلن "تنظيم الدولة" المسؤولية عن الهجومين.

وتأتي الهجمات مع ذروة الموسم السياحي حيث تستعد تونس لاستقبال حوالي 9 ملايين سائح لأول مرة.

وتحارب تونس جماعات مسلحة تنشط في مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر منذ أطاحت انتفاضة الرئيس زين العابدين بن علي في 2011.

كما أجج ارتفاع معدلات البطالة الاضطرابات في السنوات الأخيرة.