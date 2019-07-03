محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل ابنة يوسف القرضاوي بتدابير احترازية

قررت محكمة مصرية، الأربعاء، إخلاء سبيل علا، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حسب محاميها.
ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار جمهوري عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
وفي 30 يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وحسام، إثر اتهامهما بـالانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين) والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري. وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما.
يشار إلى أن التدابير الاحترازية تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة التابع له محل سكنه للتوقيع مساء في أيام محددة.