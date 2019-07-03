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سياسة|مصر

محكمة مصرية تقرر إخلاء سبيل ابنة يوسف القرضاوي بتدابير احترازية

علا القرضاوي وزوجها حسام خلف
علا القرضاوي وزوجها حسام خلف
3/7/2019

قررت محكمة مصرية، الأربعاء، إخلاء سبيل علا، نجلة الشيخ يوسف القرضاوي، الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حسب محاميها.

إخلاء سبيل ابنة يوسف القرضاوي بتدابير احترازية
  • قال أحمد ماضي محامي علا القرضاوي، إن محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى تأجيل جلسة تجديد زوجها حسام خلف لتعذر حضوره أمنيا.
  • أوضح أحمد ماضي لـ "وكالة الأناضول" أن النيابة لها حق الطعن على قرار المحكمة على أن ينظر الطعن في جلسة الغد.
  • الأحد، طالبت أسرة علا، بإطلاق سراحها وسراح زوجها حسام خلف بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي.
  • وفق مقطع فيديو لآية، ابنة حسام خلف، فقد أكمل والديها، الأحد، عامين في الحبس الاحتياطي دون أن تثبت بحقهما أية تهمة، أو تظهر دلائل تدينهما.
  • آية أضافت" لدينا أمل أن يخرجا في الجلسة القادمة حسب القانون المصري (في إشارة إلى قضائهما عامين من الحبس الاحتياطي).

ووضع القانون المصري شروطا للحبس الاحتياطي، منها ألا يتجاوز العامين، قبل أن يصدر قرار جمهوري عام 2013 يعطي الحق في تجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد السابقة، وهو ما أثار انتقادات حقوقية واسعة.

وفي 30 يونيو/حزيران 2017، أوقفت السلطات المصرية، علا وحسام، إثر اتهامهما بـالانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين) والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري. وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما.

يشار إلى أن التدابير الاحترازية تعني تسليم المتهم نفسه لمركز الشرطة التابع له محل سكنه للتوقيع مساء في أيام محددة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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