ليندسي غراهام: لن أستثمر 10 سنتات في حل الدولة الواحدة

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه يعتزم دعوة ترمب إلى أن يبني خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين.
التفاصيل:
- تصريحات غراهام جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء في القدس المحتلة مع السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين.
- خلال المؤتمر الصحفي قال العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهما لا يريان إمكانية التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل القريب بسبب مشاكل سياسية داخلية على الجانبين.
- لكن العضوين أكدا أنهما يريدان من الولايات المتحدة أن تتبنى سياسة تحافظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين في المستقبل.
- أكد غراهام وفان هولين أن القضاء على الأمل في حل الدولتين سيضعف السلطة الفلسطينية ويقوي حركة حماس.
- أهم تصريحات غراهام في المؤتمر الصحفي:
- أريد أن يفهم الجميع أنه لا يوجد حل لدولة واحدة. لن أستثمر عشرة سنتات في وضع ينتج عنه دولة واحدة. إنها صفقة سيئة بالنسبة لأمريكا.
- إذا كنت تؤمن بدولة يهودية ديمقراطية فإنها ستضيع مع الوقت بسبب التركيبة السكانية الناتجة عن دمج الشعبين.
- إذا استوعبت جميع الفلسطينيين وكان بإمكانهم التصويت، فسوف تتآكل الدول اليهودية. وإذا استوعبت جميع الفلسطينيين ولم يتمكنوا من التصويت، فستكون هذه جنوب أفريقيا، وهذا لن يحدث.
خلفية:
- رغم تصريح ترمب بشكل علني في سبتمبر/أيلول الماضي بأنه يدعم حل الدولتين، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت خطة السلام الأمريكية ستشمل هذا المبدأ أم لا.
- دعم إدارة ترمب للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية سيجعل حل الدولتين أكثر صعوبة بكثير.
- وصل غراهام وفان هولين إلى إسرائيل ضمن عملهما على مشروع قرار لمجلس الشيوخ يدعم حل الدولتين.
- تضغط السفارة الإسرائيلية في واشنطن على غراهام وفان هولين لإسقاط مصطلح "حل الدولتين" من نص مشروع القرار، لكنهما يرفضان هذا.
- خلال زيارتهما للأراضي الفلسطينية المحتلة التقى غراهام وفان هولين يوم الإثنين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما التقيا بالمسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.