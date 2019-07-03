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ليندسي غراهام: لن أستثمر 10 سنتات في حل الدولة الواحدة

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام
3/7/2019

قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه يعتزم دعوة ترمب إلى أن يبني خطته للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس حل الدولتين.

التفاصيل:
  • تصريحات غراهام جاءت خلال مؤتمر صحفي مشترك الثلاثاء في القدس المحتلة مع السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين.
  • خلال المؤتمر الصحفي قال العضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهما لا يريان إمكانية التوصل لاتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل القريب بسبب مشاكل سياسية داخلية على الجانبين.
  • لكن العضوين أكدا أنهما يريدان من الولايات المتحدة أن تتبنى سياسة تحافظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين في المستقبل.
  • أكد غراهام وفان هولين أن القضاء على الأمل في حل الدولتين سيضعف السلطة الفلسطينية ويقوي حركة حماس.
  • أهم تصريحات غراهام في المؤتمر الصحفي:
  • أريد أن يفهم الجميع أنه لا يوجد حل لدولة واحدة. لن أستثمر عشرة سنتات في وضع ينتج عنه دولة واحدة. إنها صفقة سيئة بالنسبة لأمريكا.
  • إذا كنت تؤمن بدولة يهودية ديمقراطية فإنها ستضيع مع الوقت بسبب التركيبة السكانية الناتجة عن دمج الشعبين.
  • إذا استوعبت جميع الفلسطينيين وكان بإمكانهم التصويت، فسوف تتآكل الدول اليهودية. وإذا استوعبت جميع الفلسطينيين ولم يتمكنوا من التصويت، فستكون هذه جنوب أفريقيا، وهذا لن يحدث.
خلفية:
  • رغم تصريح ترمب بشكل علني في سبتمبر/أيلول الماضي بأنه يدعم حل الدولتين، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت خطة السلام الأمريكية ستشمل هذا المبدأ أم لا.
  • دعم إدارة ترمب للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية سيجعل حل الدولتين أكثر صعوبة بكثير.
  • وصل غراهام وفان هولين إلى إسرائيل ضمن عملهما على مشروع قرار لمجلس الشيوخ يدعم حل الدولتين.
  • تضغط السفارة الإسرائيلية في واشنطن على غراهام وفان هولين لإسقاط مصطلح "حل الدولتين" من نص مشروع القرار، لكنهما يرفضان هذا.
  • خلال زيارتهما للأراضي الفلسطينية المحتلة التقى غراهام وفان هولين يوم الإثنين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما التقيا بالمسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.
المصدر : أكسيوس
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