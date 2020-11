ليبيا: إدانة دولية لغارة قوات حفتر على تاجوراء ومطالب بالتحقيق

تزايدت الدعوات لإجراء تحقيق مستقل في مقتل عشرات المهاجرين في غارة جوية استهدفت مركزاً لاحتجازهم في تاجوراء الضاحية الشرقية لمدينة طرابلس الليبية.

ووصفت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، القصف الجوي، على مركز إيواء اللاجئين في تاجوراء بالغادر.

وسقط أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى، فجر الأربعاء، جراء قصف شنه طيران حربي تابع للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، استهدف مقرا لإيواء مهاجرين غير نظاميين بمنطقة تاجوراء شرقي العاصمة، طرابلس.

وهذا أعلى عدد معلن من القتلى في ضربة جوية أو قصف منذ بدأت قوات اللواء المتقاعد حفتر هجوما قبل ثلاثة أشهر، بقوات برية وسلاح الجو، للسيطرة على العاصمة مقر الحكومة المعترف بها دوليا.

في غضون ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوفاق محمد القبلاوي أن الحكومة وجهت رسالة إلى مجلس الأمن طالبت فيها بعقد جلسة طارئة للتحقيق في الهجوم الأخير على طرابلس الذي نفذته طائرات أجنبية، ومناقشة الملف الليبي بشكل عام.

وقال القبلاوي في مؤتمر صحفي إن الإدارة الأمريكية طلبت من سفارة ليبيا في واشنطن معلومات وبيانات عن الأسلحة الأمريكية المتطورة التي عُـثر عليها لدى قوات حفتر في غريان، لتحديد الدولة أو الدول التي ورّدت تلك الأسلحة إلى ليبيا رغم وجود قرار دولي بهذا الشأن.

I am outraged by reports that dozens of refugees and migrants, including women and children, have been killed and injured by airstrikes on a migrant detention centre near Tripoli, Libya.

I condemn this horrendous incident and call for an independent investigation.

— António Guterres (@antonioguterres) July 3, 2019