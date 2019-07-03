كوشنر يريد حلا "براغماتيا" لقضية اللاجئين الفلسطينيين

ألمح جاريد كوشنر الأربعاء إلى أن خطته للسلام في الشرق الأوسط ستسعى إلى التخلي عن "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين وإيجاد "حل براغماتي" للقضية الفلسطينية.

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بعد أسبوع من عقده ورشة عمل اقتصادية في البحرين عرضت تقديم استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في إطار خطة السلام، قال صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيعلن عن الخطوات التالية في خطة السلام "خلال الأسبوع المقبل على الأرجح".

كوشنر: إدارة ترمب تعمدت افتتاح الخطة بحوافز اقتصادية، وستكشف لاحقا عن تفاصيل حول المسائل السياسية الجوهرية.

بدا أن كوشنر يفضل "تطبيع وضع" اللاجئين الفلسطينيين الذين فروا أو أجبروا على الفرار من بلادهم في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948، وأبنائهم وأحفادهم.

كوشنر أشار إلى أن عددا مماثلا من اليهود فروا أو طردوا من الدول العربية.

كوشنر: "ما حدث للاجئين اليهود هو أنه تم استيعابهم في أماكن مختلفة، بينما لم يستوعب العالم العربي الكثير من هؤلاء اللاجئين الفلسطينيين على مر الزمن".

كوشنر: هذا الوضع قائم لأنه قائم. وعندما نطرح حلا سياسيا سنحاول أن نطرح أفضل الحلول المقترحة التي نعتقد أنها براغماتية وقابلة للتحقيق والتطبيق في هذا اليوم والعصر.

كوشنر: أعتقد كذلك أن اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان والمحرومين من الكثير من حقوقهم ولا يعيشون في أفضل الظروف الآن، يودون وضعا يوفر لهم سبيلا يمكنهم من الحصول على المزيد من الحقوق وأن يعيشوا حياة أفضل.

تشكك فلسطيني واسع

يتهم الفلسطينيون إدارة ترمب بمحاولة استخدام المال لفرض حلول تصب في مصلحة إسرائيل، ويشكّون في نوايا كوشنر، صديق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كشف استطلاع للرأي نُشرت نتائجه الأربعاء أن 90% من الفلسطينيين لا يثقون في إعلان الحكومة الأمريكية بأن خطتها الاقتصادية التي كشفت النقاب عنها مؤخراً تهدف إلى تحسين وضعهم الاقتصادي.

قال المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في بيان: 80% يرون أن مشاركة دول عربية في ورشة المنامة يعتبر تخليا عن القضية الفلسطينية.

الاستطلاع: حوالي 80% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون قرار القيادة الفلسطينية مقاطعة الورشة، ويعتقدون أن الخطة الاقتصادية الأمريكية "لن تجلب الازدهار الاقتصادي للفلسطينيين".

الاستطلاع: ثلاثة أرباع الفلسطينيين يرفضون خطة ترمب للسلام المعروفة بصفقة القرن.

ترمب وعباس

كوشنر قال إن الرئيس الأمريكي "معجب جدا" بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص الاقتراح الأمريكي للسلام.

كوشنر: بابنا مفتوح دائما أمام القيادة الفلسطينية.

كوشنر: أعتقد أن عباس يرغب في السلام لكن "أشخاصا بعينهم حوله منزعجون بشدة من الطريقة التي طرحنا بها هذا، ورد فعلهم الطبيعي هو الهجوم وقول أشياء جنونية" ليست بناءة.

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