شاهد: يهود إثيوبيين يحتجون على معاملة الشرطة في إسرائيل

نظم آلاف الإسرائيليين من أصل إثيوبي وأنصارهم اعتصامات بعدد من مفترقات الطرق الرئيسية في أنحاء إسرائيل الثلاثاء بعد أن قتل شرطي بالرصاص شابا إسرائيليا من أصل إثيوبي.

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قُتل سولومون تيكاه (18 عاما) بالرصاص على يد شرطي خارج الخدمة بمدينة حيفا في شمال إسرائيل يوم السبت.

قال الشرطي إنه استخدم مسدسه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين مجموعتين من الشبان وإن الشبان هاجموه بعد ذلك.

متحدث باسم الشرطة: الشرطي الذي أطلق الرصاص جرى احتجازه للتحقيق معه.

اشتبكت قوات مكافحة الشغب مع بعض المحتجين الثلاثاء في محاولة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

متحدث باسم الشرطة: إلقاء القبض على 22 شخصا على الأقل.

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