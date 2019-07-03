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سياسة|إسرائيل

شاهد: يهود إثيوبيين يحتجون على معاملة الشرطة في إسرائيل

2/7/2019

نظم آلاف الإسرائيليين من أصل إثيوبي وأنصارهم اعتصامات بعدد من مفترقات الطرق الرئيسية في أنحاء إسرائيل الثلاثاء بعد أن قتل شرطي بالرصاص شابا إسرائيليا من أصل إثيوبي.

التفاصيل
  • قُتل سولومون تيكاه (18 عاما) بالرصاص على يد شرطي خارج الخدمة بمدينة حيفا في شمال إسرائيل يوم السبت.
  • قال الشرطي إنه استخدم مسدسه أثناء تدخله لفض مشاجرة بين مجموعتين من الشبان وإن الشبان هاجموه بعد ذلك.
  • متحدث باسم الشرطة: الشرطي الذي أطلق الرصاص جرى احتجازه للتحقيق معه.
  • اشتبكت قوات مكافحة الشغب مع بعض المحتجين الثلاثاء في محاولة لإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.
  • متحدث باسم الشرطة: إلقاء القبض على 22 شخصا على الأقل.
خلفيات
  • نُقل نحو 20 ألفا من اليهود الإثيوبيين إلى إسرائيل على متن رحلات جوية سرية في منتصف الثمانيات وأوائل التسعينات.
  • يشكو هؤلاء في بعض الأحيان من تعرضهم للتمييز العنصري.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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