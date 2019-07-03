شاهد: تبرئة عسكري أمريكي كان يتفاخر بعدد ضحاياه في العراق

برأت محكمة عسكرية بولاية كاليفورنيا في ختام محاكمة استمرت أسبوعين قائد العمليات البحرية الخاصة من تهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق من بينها إجهازه على فتى مصاب.

تبرئة من القتل:

برأت محكمة عسكرية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا الثلاثاء في ختام محاكمة استمرت أسبوعين عنصرا في وحدة "نيفي سيلز" من تهمة ارتكاب جرائم حرب في العراق في 2017 من بينها خصوصاً إجهازه بسكين على فتى سجين كان مصابا في ساقه.

قضت المحكمة بتبرئة إدوارد غالاغر (40 عاما) ضابط الصف في وحدة القوات الخاصة بالبحرية الأمريكية، من محاولتي قتل مدنيين عراقيين.

المحكمة أدانته فقط بالتقاط صورة جماعية مع جنود آخرين قرب جثة شاب عراقي، وهي جنحة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة أربعة أشهر ما يعني أنّه سيستعيد حريته على الفور كونه قضى خلف القضبان موقوفاً تسعة أشهر.

دفع وكلاء الدفاع عن ضابط الصف في وحدة الكوماندوس الشهيرة التابعة للبحرية الأمريكية بأنّ موكلهم أراد من وراء التقاط هذه الصورة الجماعية تعزيز "روح الفريق وتوطيد الصداقة بين عناصر وحدته".

لحظة الإعلان عن تبرئة قائد العمليات البحرية الخاصة إدوارد غالاغر من ارتكاب جرائم حرب في العر

عناصر من وحدة غالاغر.. روعتهم أفعاله:

تألفت هيئة المحلفين من سبعة أفراد جميعهم عسكريون، ومثل غالاغر أمام المحكمة بتهم القتل العمد ومحاولة قتل مدنيين اثنين ببندقية قنص وعرقلة العدالة، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

ضابط الصف الذي يحمل العديد من الأوسمة أوقف منذ سبتمبر/ أيلول 2018 بعدما وشى به عناصر من وحدته كانوا تحت إمرته وروعتهم أفعاله.

تعود الوقائع التي اتّهم بها غالاغر إلى 2017 وقد جرت في الموصل، ثاني كبرى مدن العراق حيث كانت قوات أمريكية تقاتل إلى جانب القوات العراقية لاستعادة أحياء من أيدي تنظيم الدولة.

بحسب إفادات تليت خلال جلسة تمهيدية للمحاكمة عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن بعض عناصر وحدة "ألفا" التي كان غالاغر يقودها ارتاعوا من سلوكه إلى درجة أنهم عدلوا بندقية القنص التابعة له لجعلها أقل دقة، كما عمدوا إلى إطلاق أعيرة نارية في الهواء لإنذار المدنيين وتمكينهم من الفرار قبل أن يتمكن قائدهم من إطلاق النار عليهم.

يتفاخر بعدد قتلاه:

بحسب تقرير نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) فإن غالاغر كان يتفاخر أمام عناصر وحدته بعدد الأشخاص الذين قتلهم، بمن فيهم نساء.

في مايو/أيار 2017.. أسرت القوات الأمريكية مقاتلا مصابا في ساقه وبدا أن عمره يناهز 15 عاما.

بحسب إفادتي عنصرين من وحدة "نيفي سيلز" وردتا في القرار الاتهامي فبينما كان طبيب يوصي بطرق علاج الفتى، اقترب غالاغر من الأسير بدون أن يقول شيئا وطعنه المرة تلو الأخرى بسكين في رقبته وصدره إلى أن أجهز عليه.

بعد دقائق، جمع غالاغر والضابط المسؤول عنه اللفتنانت جاكوب بورتييه عناصر القوة الموجودين في المكان لالتقاط صورة بالقرب من جثة الفتى.

في نظر قسم من الأمريكيين فإن غالاغر بطل قومي اتهم ظلما، وكانت مجموعة من البرلمانيين أطلقت حملة من أجل إطلاق سراح غالاغر.

رفعت شبكة (فوكس نيوز) التلفزيونية لواء هذه الحملة، كما دخل الرئيس دونالد ترمب على خط هذه القضية، ملمّحاً إلى إمكانية إصدار عفو رئاسي عن العسكري إذا ما أدانه القضاء.

عقب صدور الحكم قال المحامي تيموثي بارلاتور، أحد وكلاء الدفاع عن غالاغر إن موكله "سيعود إلى المنزل" وبالفعل شوهد غالاغر خارجا من قاعة المحكمة ممسكا بيد زوجته أندريا وقد ارتسمت على وجهيهما ابتسامة عريضة.

قائد العمليات البحرية الخاصة إدوارد غالاغر مع زوجته (رويترز)