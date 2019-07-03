دعوة أممية لإعادة النظر باستضافة السعودية قمة العشرين المقبلة

دعت المقررة الأممية "آنييس كالامار" الدول الكبرى إلى إعادة النظر بعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في السعودية في حال لم تتم محاسبة مرتكبي جريمة قتل جمال خاشقجي.

إعادة النظر باستضافة السعودية قمة العشرين المقبلة:

اعتبرت كالامار خلال زيارة لها إلى واشنطن أن القمّة المقبلة لمجموعة العشرين المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 في الرياض توفر فرصة للضغط على السعودية.

قالت في معهد بروكينغز" إن المحاسبة السياسية عن مقتل خاشقجي تعني ألا تحدث القمة أو أن يتم نقلها إلى مكان آخر، أو القيام بشيء ما لضمان أن النظام السياسي في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى لا يصبح متواطئا مع تلك الجريمة الدولية".

أضافت أنه من الضروري الاعتراف بأن دولة نفذت قتل خاشقجي، الذي تم خنقه وتقطيعه بعد وقت قصير من دخوله إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لإنجاز معاملات زواج.

قالت: "حتى الآن فإن الحكومات الغربية التي تبنت عقوبات فردية هادفة، والتي هي بالمناسبة جيدة، تروج أيضا لنظرية العناصر المارقة من خلال القيام بذلك" في إشارة إلى الزعم السعودي بأن عملاء خارج السيطرة كانوا مسؤولين عما حدث.

كالامار أشارت إلى أنه "من الأهمية بمكان حقا الإصرار على ما نقوم به وجهاً لوجه مع دولة المملكة العربية السعودية وليس نحو 15 أو 17 فرداً".

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالات القتل خارج نطاق القضاء، دعت أيضا إلى فرض قيود على وصول السعودية إلى تكنولوجيا المراقبة، وقالت إن الحكومة أظهرت أنه "لا يمكن الوثوق بها".

مقتل خاشقجي:

قتل الصحفي السعودي جمال في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي بعد دخوله هناك لمعاملة خاصة بزواجه.

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات على أفراد سعوديين، لكنها حافظت على علاقات دافئة مع المملكة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في نهاية قمة مجموعة العشرين، السبت الماضي في أوساكا، إن الزعيم البالغ من العمر 33 عاما يقوم "بعمل رائع".

قالت كالامار إنها لم تعقد اي لقاءات حتى الآن في البيت الأبيض خلال زيارتها لواشنطن.

كانت المقررة الأممية المعنية بحالات الإعدام التعسفي "آنييس كالامار" أجرت تحقيقا بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أظهر ضلوع مسؤولين كبار بمن فيهم ولي العهد السعودي.

التحقيق وجد أدلة تشير إلى ضلوع مسؤولين كبار في قتل خاشقجي بمن فيهم ولي العهد السعودي.

تصريحات كالامار عن قضية خاشقجي: