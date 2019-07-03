خبير: مساعي حميدتي للسيطرة على الحكم تهدد السودان بحرب أهلية

قالت صحيفة الإندبندنت إن سعي نائب رئيس المجلس العسكري السوداني محمد حمدان دقلو(حميدتي) للسيطرة على الجيش من شأنها إثارة حالة واسعة من الاستياء في صفوف الجيش ما يهدد بحرب أهلية.

أبرز ما جاء في مقال أحمد أبو دوح، مستشار التحرير في الإندبندنت المختص في شؤون الشرق الأوسط: