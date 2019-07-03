المنظمة العربية: مقتل 7626 مصريا منذ انقلاب 2013

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنه خلال ست سنوات في مصر منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، قتل 7626 شخصا برصاص قوات الأمن والجيش.

أشارت المنظمة في تقرير لها، الأربعاء، إلى استمرار الانهيار في منظومة حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق في مصر، حيث مارست الأجهزة الأمنية شتى أنواع الانتهاكات في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب.

أبرز ما ورد في التقرير:

قتلت الأجهزة الأمنية 3185 شخصاً خارج إطار القانون، في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء.

من بين القتلى 2194 شخصاً قتلوا نتيجة الاعتداءات الأمنية على تجمعات سلمية أبرزها فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 أغسطس/آب 2013.

مقتل 766 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 شخصا قتلوا جراء تعرضهم للتعذيب، 516 شخصا توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و37 قتلوا نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و91 قتلوا نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.

بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي منذ الثالث من يوليو/ تموز حوالي 63032 شخصاً، بينهم 691 امرأة، و1161 قاصراً.





سيناء

بلغ عدد القتلى من المدنيين منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 حوالي 4441 شخصا، منهم 4093 قال عنهم الجيش إنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية اعترف الجيش المصري أنهم قتلوا بصورة عشوائية.

بلغ عدد معتقلي سيناء 11674 شخصاً، بينهم 3010 أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنياً، بينما تم اعتقال 8664 شخصاً بدعوى الاشتباه.

تم الإعلان رسميا عن حرق 4490 دراجة بخارية و2093 عربة خلال فترة رصد التقرير.

بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 262 منزلاً، بينما تم الإعلان عن حرق وتدمير 2914 عشة، هذا بالإضافة إلى تجريف 355 مزرعة و 279 فداناً.

هدم وتدمير3101 منزلاً، يقطنها أكثر من 3200 عائلة (14000 شخص تقريبا)، تمهيدا لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة.

وسائل الإعلام

أغلق النظام المصري أكثر من 20 وسيلة إعلامية من القنوات الفضائية والصحف، وأوقف العديد من الإعلاميين والكتاب عن الكتابة والنشر، وقام بترحيل عدد من الصحفيين واقتحم نقابة الصحفيين واختطف صحفيين لجأوا إليها.

تعرض 11 صحفياً للقتل، واعتقل أكثر من 250 صحفيا لايزال 29 منهم رهن الاعتقال حتى الآن.

إدراج أكثر من 45 صحافياً وإعلامياً على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بحجب 535 موقعاً إخباريا وصحفيا.





الأحكام

صدرت أحكام في 2638 قضية ذات خلفية سياسية متعلقة بمعارضة النظام، وصدرت تلك الأحكام من دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 2368 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 270 قضية عسكرية.

تم الحكم بالسجن المؤبد على 7246 شخصاً، وحكم بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات وحتى 15 سنة على 7965 شخصاً.

حكم بالسجن من 3 سنوات وحتى 5 سنوات على 4892 شخصاً، وحكم بالحبس من شهر وحتى أقل من 3 سنوات على 6650 آخرين.

تم الحكم بالغرامة المالية بمبالغ تراوحت بين ألف جنيهاً و100 ألف جنيهاً على 451 شخصاً.

أحال القضاء المصري المدني والعسكري أوراق 2261 شخصاً إلى المفتي، وتم تثبيت حكم الإعدام على 1173 منهم في 94 قضية مختلفة.

من بين تلك الأحكام استنفد 128 شخصا كافة درجات الطعن لتصير الأحكام نهائية واجبة النفاذ بحقهم.

قامت السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 45 متهما بالفعل، بينما ينتظر 83 متهماً تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي وقت.





مطالب المنظمة:

طالبت المنظمة بضرورة اتخاذ مواقف جادة وحاسمة ضد النظام المصري الذي لا يخضع لأي رقابة محلية أو دولية، مشيرة إلى أن حالة الإفلات من العقاب عززت من إرادة هذا النظام للمضي قدما لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات.

طالبت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة بضرورة تفعيل الآليات الأممية اللازمة لكبح جماح النظام المصري وإنصاف الضحايا ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

خلفيات: