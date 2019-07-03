السودان: العسكري متمسك برئاسة دائمة للمجلس السيادي

أعلن تجمع المهنيين السودانيين، موافقته على مقترح الوساطة الإفريقية الإثيوبية، الخاص بتشكيل مجلس سيادي يتناوب رئاسته المجلس العسكري والمعارضة.

رئاسة دائمة للمجلس السيادي:

قال عضو بلجنة التفاوض إن العسكري السوداني متمسك برئاسة دائمة للمجلس السيادي وإذا وصلنا إلى طريق مسدود سنعلن المواجهة الشاملة لإسقاطه.

أعلن قيادي بتجمع المهنيين الأربعاء، موافقتهم على مقترح الوساطة الإفريقية الإثيوبية، الخاص بتشكيل مجلس سيادي يتناوب رئاسته كل من المجلس العسكري والمعارضة، مشيرا في الوقت ذاته إلى تمسك العسكري برئاسته الدائمة.

لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، بشأن ما أورده الأصم.

الأصم، قال إن تجمع المهنيين وافق على مقترح الوساطة المشترك الخاص بتشكيل مجلس سيادي (5 + 5 +1) على أن تكون رئاسته دورية مناصفة خلال 3 سنوات مدة الفترة الانتقالية.

أضاف أن المجلس العسكري يصر على رئاسة دائمة للمجلس الرئاسي، وتابع يجب أن يسأل المجلس العسكري لماذا يصر على الرئاسة الدائمة في مجلس السيادة إذا كانت الصلاحيات متفق عليها.

الأصم حذر كذلك من الوصول إلى طريق مسدود في المفاوضات مع المجلس العسكري.

أضاف "إذا اتضح لنا بصورة كاملة بأن المجلس العسكري ليس لديه الرغبة في تحقيق أهداف الثورة السودانية، والتي من أهم شروطها نقل السلطة العسكرية إلى سلطة مدنية انتقالية، هذا سيكون موقف معلن من قوى الحرية والتغيير أنه يجب علينا جميعا أن نسير في المواجهة الشاملة مع المجلس العسكري لإسقاطه.

وفد من الجامعة العربية في السودان:

وصل وفد من الجامعة العربية، برئاسة خليل الزرواني، الأمين العام المساعد بالجامعة، إلى الخرطوم في زيارة تستمر 3 أيام.

ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن الزيارة تأتي في إطار جهود الجامعة العربية لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان، وأشارت إلى أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية.

كانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، قد أعلنت الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وايجاد حل للازمة.

إطلاق سراح قياديين قبل التفاوض:

اشترطت قوى الحرية والتغيير بالسودان،إطلاق سراح 4 من قياداتها المعتقلين قبل التفاوض مع المجلس العسكري.

قال مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير إن الاتجاه الغالب لديهم قبول دعوة الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء.

أوضح مصدر في قوى الحرية والتعيير لوكالة "الأناضول" لم يكشف عن هويته، أنه لا زال هناك خلافات في وجهات النظر حول التعامل مع ملف التفاوض مع المجلس العسكري، لافتا إلى وقوف حزبين في تحالف قوى الإجماع الوطني وراء مطلب التصعيد.

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، تسلم مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.

ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.‎.

وأعرب المجلس العسكري مرارا، عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير، تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.