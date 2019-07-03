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سياسة|الجزائر

الجزائر: بن صالح يستعد لطرح مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات الرئاسية

الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح
الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر بن صالح
3/7/2019

أفاد التلفزيون الرسمي الجزائري أن الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، يستعد لإطلاق مبادرة جديدة خلال ساعات، تتضمن إجراءات لإطلاق حوار شامل ينتهي بتنظيم انتخابات الرئاسة.

مبادرة جديدة:
  • بحسب المصدر ذاته، فإن "بن صالح سيعلن في الساعات القادمة عن مقاربة سياسية جديدة لتنظيم الرئاسيات، تشمل تدابير جديدة لإطلاق حوار شامل لتنظيم هذا الموعد".
  • أضاف التلفزيون الجزائري أن بن صالح أعطى تعليمات لرئيس الوزراء لحث كل أعضاء الحكومة على استجماع الشروط الكفيلة بنجاح هذا المسار ذي الأبعاد الاستراتيجية للوطن.
  • أوضح التلفزيون أن "بن صالح"، استقبل رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وبحث معه تقييما للوضع السياسي في البلاد، والتدابير اللازمة لإعادة بعث المسار الانتخابي.
  • لم تعلن الرئاسة موعدا لإطلاق هذه "المبادرة الجديدة"، لكن يرجح وفق مصادر إعلامية أن تكون مساء الأربعاء أو الخميس المقبلين، خلال خطاب يوجهه "بن صالح" إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ 57 لاستقلال البلاد، الموافق 5 يوليو/ تموز 1962.

وسبق أن دعا عبد القادر بن صالح، إلى انتخابات رئاسية في 4 يوليو المقبل، لكن المعارضة والحراك رفضاها، بدعوى رفض إشراف رموز نظام بوتفليقة عليها، بشكل أدى إلى إعلان المجلس الدستوري إلغاءها، وتمديد ولاية "بن صالح" حتى انتخاب رئيس جديد.

وجددت قيادة الجيش على لسان رئيس الأركان أحمد قايد صالح، رفضها أي حل يخرج عن نص الدستور، وعرضت قبل أيام خريطة طريق تدعو إلى حوار شامل للتوافق حول تنظيم انتخابات رئاسة في أقرب وقت، يسبقها تنصيب هيئة عليا مستقلة لتنظيم الاقتراع.

استقالة بوشارب:
  • كان رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب قد قدم استقالته، أمس الثلاثاء، بعد دعوة وجهها إليه أعضاء هيئة الرؤساء بالمجلس طالبوه فيها بالاستقالة الفورية قبل اختتام الدورة البرلمانية.
  • جاء ذلك في ظل استمرار الحراك الجزائري المطالب باستبعاد رموز النظام السابق من قيادة المرحلة الانتقالية وعلى رأسهم الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء.
رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب قدم استقالته بعد مطالبة محتجين برحيله معتبرين أنه من أركان النخبة الحاكمة
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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