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الاتحاد الأوربي: اتفاق على الترشيحات وسيدتان لرئاسة المفوضية والبنك المركزي

علم الاتحاد الأوربي
علم الاتحاد الأوربي
2/7/2019

اتفق القادة الأوربيون على المرشحين للمناصب الرئيسية في الاتحاد الأوربي، بعد المناقشات التي بدأت الأحد.

التفاصيل:
  • رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك نشر لائحة بالأسماء التي تم الاتفاق عليها بين القادة.
  • حسب الاتفاق، ستتولى سيدتان منصبين رئيسيين هما الألمانية أورسولا فون دير ليين، التي ستتولى منصب رئيسة للمفوضية الأوروبية خلفا لجان كلود يونكر، الذي كان رئيسا لوزراء لوكسمبورغ، والفرنسية كريستين لاغارد لرئاسة البنك المركزي الأوربي خلفا للإيطالي ماريو دراغي.
  • كما تم ترشيح البلجيكي شارل ميشال ليخلف البولندي دونالد توسك في رئاسة المجلس الأوربي، وسيتولى الوزير الإسباني جوزيب بوريل منصب مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي خلفا للإيطالية فيدريكا موغريني.
  • لم تحسم المناقشات المرشح لرئاسة البرلمان الأوربي، ولكن يتم تداول الاشتراكي البلغاري سيرغي ستانيتشيف على أنه المرشح الأقرب.
أورسولا فون دير ليين
  • أول سيدة تتولى منصب وزير الدفاع في بلادها، وستكون أول امرأة تأتي على رأس الذراع التنفيذية للاتحاد الأوربي، وستكون أول ألماني يشغل هذا المنصب بعد مرور أكثر من 60 عاما على إنشاء المفوضية.
  • فون دير ليين، 60 عاما، شغلت مناصب وزارية مختلفة في أربع حكومات للمستشارة أنغيلا ميركل منذ عام 2005 وحتى الآن.
  • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هو من اقترح اسم وزيرة الدفاع الألمانية لحل الخلافات بين القادة الأوربيين بشأن ترشيحات المناصب الكبرى.

كريستين لاغارد
  • كريستين لاغارد، 63 عاما، ترأس صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، ومن المقرر أن تنتهي ولايتها في 2021.
  • لاغارد كانت محامية قبل أن تشغل عدة مناصب وزارية في الحكومات الفرنسية المتعاقبة، أبرزها وزيرة الزراعة والصيد البحري ووزيرة منتدبة للتجارة الخارجية قبل أن تتقلد في 2007 منصب وزيرة الاقتصاد في حكومة فرانسوا فيون.
  • رئاسة البنك المركزي الأوربي تستمر ثمان سنوات، ولا يمكن إعادة انتخاب رئيس البنك مرة ثانية.
  • البنك، ومقره فرانكفورت، يحدد السياسة المالية لمنطقة العملة الأوربية الموحدة "اليورو"، كما يحدد أيضا قيمة الفائدة الإسترشادية للبنوك، والتي تؤثر بشكل مباشر على المودعين والمقترضين. كما يعمل البنك على الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو.

الاتفاق
  • قادة الاتحاد الأوربي توصلوا إلى الاتفاق بعد مساومات بدأت الأحد واستمرت الإثنين وساهمت في تأخير موعد القمة لأكثر من أربع ساعات.
  • المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت الثلاثاء إن "على الجميع أن يدرك أن علينا التحرك قليلا. وأقول الجميع".
  • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقد هذا "الفشل"، ورأى أن "ذلك يعطي صورة سيئة جداً عن أوربا تضر بمصداقيتها على المستوى الدولي".
  • ماكرون ندّد "باجتماعات طويلة جداً لم تؤد إلى نتيجة، وساعات من المحادثات في تجمع من 28 دولةً تجتمع دون أن تخرج أبداً بقرارات".
  • الرئيس الفرنسي اغتنم الفرصة للمطالبة مجددا بإصلاح عملية اتخاذ القرارات على مستوى القيادة كي لا يبقى الاتحاد الأوربي "رهينة مجموعات صغيرة".
  • الوضع الحالي ليس أسوأ مما كان عليه عام 2014، عندما استغرق الأمر عقد ثلاث قمم لتعيين جان-كلود يونكر على رأس المفوضية ومارتن شولتز، زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين، رئيساً للبرلمان.
  • كما تم قمة رابعة في أواخر أغسطس/ آب من نفس العام لتعيين رئيس للمجلس الأوربي ومسؤول للسياسة الخارجية للاتحاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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