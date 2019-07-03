الإمارات تتحرك لتخليص نفسها من حرب اليمن.. ما السبب؟

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الأربعاء، إن الإمارات تتحرك لتخليص نفسها من حرب اليمن.

الإمارات تهرب من حرب اليمن:

أوضحت الصحيفة أن الامارات تسعى لسحب معظم قواتها من اليمن، وأعادت ذلك إلى خوف أبو ظبي من اتساع نطاق المعارضة لهذه الحرب في واشنطن، ومن أن تكون هدفا لأي رد إيراني في حال أمر الرئيس ترمب بشنّ ضربات على إيران.

نقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين أن أبو ظبي بدأت سحب دبابات ومروحيات هجومية خارج البلاد.

أضاف المسؤولون أنها سحبت أيضًا مئات الجنود من مواقع ساحل البحر الأحمر، بعضها قريب من مدينة الحديدة التي تعد البوابة الرئيسية للمساعدات الإنسانية التي تصل للبلاد.

تنسب الصحيفة لمسؤولين غربيين قولهم إن هذا الانسحاب أثار مخاوف الأمريكيين والسعوديين من أنه قد يُفسَّر على أنه انتصار للحوثيين وأنصارهم الإيرانيين.

قالت إن خلافات نشأت بين الإمارات والسعودية حول كيفية إدارة الحرب في اليمن.

وضع الإمارات في اليمن يتعقد أكثر فأكثر:

في المقابل ذكر موقع "إنتلجنس أونلاين" أن وضع الإمارات في اليمن يتعقد أكثر فأكثر، لكن هذا لا يعني أنها بصدد الانسحاب.

قال الموقع إن التحركات العسكرية الإماراتية التي شوهدت مؤخرا في عدن، الهدف منها إعادة الانتشار في المناطق التي ضعُف فيها الوجود الإماراتي، موضحا أن مشاكل الإمارات في اليمن نابعة من خلافاتها مع السعودية.

شرح الموقع قائلا إن حلفاء أبو ظبي على الأرض يواجهون متاعب عدة، فقوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية تواجه تحديات متزايدة من قوات حكومة هادي.

الموقع ذكر أن القوات التي يشرف عليها في الجنوب كل من هاني بن بريك وعيدروس عبد العزيز على وشك الاقتتال مع قوات علي محسن الأحمر.

في سقطرى يبدي السكان استياءً متزايدا مما سماه الموقع الاحتلال الإماراتي.

سقطرى ترفض الإمارات: