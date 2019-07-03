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الإمارات تتحرك لتخليص نفسها من حرب اليمن.. ما السبب؟

الكاتب الإسرائيلي زافي بارئيل: ابن زايد أصابه الملل من استمرار معركة طال أمدها، قد تهدد استقرار بلاده. 
الكاتب الإسرائيلي زافي بارئيل: ابن زايد أصابه الملل من استمرار معركة طال أمدها، قد تهدد استقرار بلاده. 
3/7/2019

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الأربعاء، إن الإمارات تتحرك لتخليص نفسها من حرب اليمن.

الإمارات تهرب من حرب اليمن:
  • أوضحت الصحيفة أن الامارات تسعى لسحب معظم قواتها من اليمن، وأعادت ذلك إلى خوف أبو ظبي من اتساع نطاق المعارضة لهذه الحرب في واشنطن، ومن أن تكون هدفا لأي رد إيراني في حال أمر الرئيس ترمب بشنّ ضربات على إيران.
  • نقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين أن أبو ظبي بدأت سحب دبابات ومروحيات هجومية خارج البلاد.
  • أضاف المسؤولون أنها سحبت أيضًا مئات الجنود من مواقع ساحل البحر الأحمر، بعضها قريب من مدينة الحديدة التي تعد البوابة الرئيسية للمساعدات الإنسانية التي تصل للبلاد.
  • تنسب الصحيفة لمسؤولين غربيين قولهم إن هذا الانسحاب أثار مخاوف الأمريكيين والسعوديين من أنه قد يُفسَّر على أنه انتصار للحوثيين وأنصارهم الإيرانيين.
  • قالت إن خلافات نشأت بين الإمارات والسعودية حول كيفية إدارة الحرب في اليمن.
وضع الإمارات في اليمن يتعقد أكثر فأكثر:
  • في المقابل ذكر موقع "إنتلجنس أونلاين" أن وضع الإمارات في اليمن يتعقد أكثر فأكثر، لكن هذا لا يعني أنها بصدد الانسحاب.
  • قال الموقع إن التحركات العسكرية الإماراتية التي شوهدت مؤخرا في عدن، الهدف منها إعادة الانتشار في المناطق التي ضعُف فيها الوجود الإماراتي، موضحا أن مشاكل الإمارات في اليمن نابعة من خلافاتها مع السعودية.
  • شرح الموقع قائلا إن حلفاء أبو ظبي على الأرض يواجهون متاعب عدة، فقوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية تواجه تحديات متزايدة من قوات حكومة هادي.
  • الموقع ذكر أن القوات التي يشرف عليها في الجنوب كل من هاني بن بريك وعيدروس عبد العزيز على وشك الاقتتال مع قوات علي محسن الأحمر.
  • في سقطرى يبدي السكان استياءً متزايدا مما سماه الموقع الاحتلال الإماراتي.
سقطرى ترفض الإمارات:
  • محافظة سقطرى اليمنية تشهد مظاهرات دعماً للسلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية ورفضاً لوجود المليشيات المسلحة المدعومة من الإمارات.
  • الأحد الماضي انطلقت حشود المتظاهرين من ساحة التغيير بعاصمة المحافظة "حديبو" وجابوا شوارع المدينة، رافعين العلم اليمني.
  • المتظاهرون رددوا هتافات ترفض تواجد المليشيات المسلحة ودعوات الفوضى والعنف، وإنشاء معسكرات خارج إطار الدولة، في إشارة إلى المعسكرات التي تتبع ما يسمى "بالحزام الأمني"، التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
  • المتظاهرون خرجوا عقب مظاهرة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "سقطرى ترفض الإمارات"، وذلك رفضاً للدور الإماراتي في الجزيرة.
  • المحتجون طالبوا بالوقوف في وجه المحاولات الهادفة لجر أبناء سقطرى إلى مربع العنف من خلال محاولاتها المتكررة لتقوض سلطة الدولة ونشر الفوضى.
  • طالبوا بردع من يحاول المساس بسيادة الدولة والنيل من القيادة السياسية التي تريد أن تجر سقطرى إلى مربع الصراع، مؤكدين أن أبناء أرخبيل سقطرى سيقفون سداً منيعا أمام المشاريع الصغيرة، وسيقطعون الطريق على المنتفعين والمتاجرين بالقضية الجنوبية.
  • محافظ سقطرى رمزي محروس سبق أن أعلن رفضه لأي تشكيلات عسكرية أو أمنية خارج الشرعية اليمنية، مشيراً إلى أن هناك جهات تجند الأطفال والشباب كمليشيات خارجة عن الشرعية.
المصدر : إنتلجنس أونلاين + الجزيرة مباشر + وول ستريت جورنال
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